Moordmysteriespel The Forgotten City komt eind 2019 uit voor pc en Xbox One

Het moordmysteriespel The Forgotten City komt eind 2019 uit voor zowel de pc als de Xbox One. De game is gebaseerd op de gelijknamige mod voor Skyrim, maar heeft meer verhaalelementen, personages en nieuwe muziek. The Forgotten City draait op Unreal Engine 4.

In het spel kruipen spelers in de huid van een avonturier die een portaal vindt in een Romeinse ruïne. Het portaal stuurt de speler terug in de tijd om samen met 26 medeavonturiers de laatste dag van hun leven te herbeleven. Het verhaal lijkt daarmee een beetje op de film Groundhog Day. Anders dan in die film, moeten spelers in The Forgotten City strijden tegen gouden standbeelden. Zodra iemand een wet overtreedt in de idyllische wereld van het spel, proberen deze standbeelden iedereen in goud te veranderen. Doel van de game is het mysterie achter het verhaal op te lossen door gaten in de tijdlus te misbruiken.

The Forgotten City kwam eind 2015 uit als mod voor Skyrim. Inmiddels is de mod meer dan twee miljoen keer gedownload en won hij in 2016 de Awgie -prijs voor het beste interactieve medium. Daarom stopte de Australische ontwikkelaar Nick Pearce in 2016 met zijn baan als adviseur om Modern Storyteller op te richten en The Forgotten City als opzichzelfstaand spel uit te brengen.

Het spel komt 'eind 2019' uit voor de Xbox One en op Steam. Als er genoeg interesse is, wil de ontwikkelaar The Forgotten City misschien ook uitbrengen voor andere consoles. Modern Storyteller verwijst daarmee specifiek naar de PS4, zo blijkt uit de faq-pagina. De ontwikkelaar mikt voor het spel op een prijs van 20 dollar, omgerekend met btw is dat 21,53 euro.