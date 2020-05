HeiDoc heeft versie 8.37 van Microsoft Windows and Office ISO Download Tool uitgebracht, een programma waarmee officiële iso's met installatiebestanden voor Windows versies 7 tot en met 10, inclusief Insider Previews, en Office versies 2010 tot en met 2016 kunnen worden gedownload. In het programma moet een Windows- of Office-versie worden geselecteerd, daarna de gewenste taal en vervolgens worden links naar de juiste bestanden op de website van Microsoft opgezocht. Het programma is in .Net ontwikkeld, de download is dan ook maar vier megabyte groot, en laat advertenties zien wanneer het open staat. Sinds versie 8.14 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 8.37: Added new Insider and developer versions up to build 19628

Added new builds for Office 2016/2019 for Mac

Hide ads window when there is no ad to show

Updated Greek localization

Fixed accessibility issues. Changes in version 8.36: Added new Insider and developer versions up to build 19624

Added more Dell models and images

Popup with new version alert

Updated jQuery to 3.5.1. Changes in version 8.35 Added new Insider and developer versions up to build 19603

Added new builds for Office 2016/2019 for Mac

Added more Dell models and images. Changes in version 8.34 Added new Insider and developer versions up to build 19592

Fixed issue in Norwegian localization. Changes in version 8.33 Added new Insider and developer versions up to build 19587

Added Office 2019 for Mac builds 16.34 and 16.35

Added Office 2016 for Mac builds 16.16.19 and 16.16.20

Added more Dell models and images

Updated Norwegian, Swedish and Turkish localizations, many bugfixes under the hood. Changes in version 8.32 Added new Insider and developer versions up to build 19569

Added more Dell models and images

Added Windows 10 Home S (Dell). Changes in version 8.31 New downloads for Office 2016 for Mac

Added new Insider and developer versions up to build 19559

Added more Dell models and images

Cleaned up list of Dell models

Added Windows 10 Pro for Workstations (Dell)

Updated Italian localization

Bugfixes. Changes in version 8.30 Revamped start screen and side menu

Rotating HeiDoc YouTube videos on start screen

Added Office 2019 for Mac builds 16.32 and 16.33

Added new Insider and developer versions

Added more Dell models and images

Updated Chinese localization

Updated Bootstrap to version 4.4.1

Randomized user agents to access Microsoft's API. Changes in version 8.24 Added Office 2019 for Mac build 16.31

Updated Serbian localization. Changes in version 8.23 Added Office 2019 for Mac up to build 16.30

Renamed Windows 10 October 2019 Update to November Update. Changes in version 8.22 Updated to .NET Framework 4.8

Added Windows 10 October 2019 Update

Added Insider and developer versions up to build 19504

Added more DELL models and images

Added Windows Admin Center Preview 1909

New icon for ISO Tools, re-positioned icon for downloads database

Other minor bugfixes. Changes in version 8.21 Compressed downloads database

Error handling for monthly download days

Tool tips for texts that don't fit into the available space. Changes in version 8.20 Added Insider and developer versions up to build 18963

Added Windows Admin Center previews up to build 1908

Added Office 2019 for Mac build 16.28

Added database of 85,000 downloads from Microsoft (applications, disc images, slides, white papers, business presentations, podcasts, videos, e-books, product sheets etc. - Happy hunting for hidden treasures!) Changes in version 8.16 Fixed links for Facebook site and Twitter feed

Added announcement for Windows 7 / Office 2010 download days starting in October

Added Insider and developer versions up to build 18950

Added Windows Admin Center previews up to build 1907

Added Office 2019 for Mac builds 16.26 and 16.27. Changes in version 8.15 Updated French localization.