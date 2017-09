Microsoft Windows and Office ISO Download Tool is een programma waarmee officiële iso's met installatiebestanden voor Windows versies 7 tot en met 10 inclusief Insider Previews en Office versies 2007 tot en met 2016 kunnen worden gedownload. In het programma moet een Windows- of Office-versie worden geselecteerd, daarna de gewenste taal en vervolgens worden links naar de juiste bestanden op de website van Microsoft opgezocht. Het programma is in .Net ontwikkeld en de download is dan ook nog geen twee megabyte groot. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.20: Tabbed software selection and settings

Improved error handling

Fixed errors in Spanish and Italian localization

Added button to hash archive

Fixed broken UI at 125% system font size

Added Windows 10 builds 16267, 16278, 16279 and 16288 (including developer tools).