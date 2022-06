HeiDoc heeft versie 8.41 van Microsoft Windows and Office ISO Download Tool uitgebracht, een programma waarmee officiële iso's met installatiebestanden voor Windows-versies 7 tot en met 10, inclusief Insider Previews, en Office-versies 2010 tot en met 2019 kunnen worden gedownload. In het programma moet een Windows- of Office-versie worden geselecteerd, daarna de gewenste taal en vervolgens worden links naar de juiste bestanden op de website van Microsoft opgezocht. Het programma is in .Net ontwikkeld, de download is dan ook maar vier megabyte groot, en laat advertenties zien wanneer het open staat. Sinds versie 8.37 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 8.41: Added Windows 10 Update 20H2

Added new Insider and developer versions up to build 20262

Added more DELL models and images

Removed unsupported DELL models and images (see WinCert Forum for details)

Added green check (✔️) to available Windows 7 and Office 2010 downloads

Fixed issues in Romanian localization

Removed table with hashes from download screen. Changes in version 8.40: Added new Insider and developer versions up to build 20226

Added more DELL models and images

Added scroll bar to left/main pane when needed

Updated CSS stylesheet

Added SHA256 for newer images in ISO Tools

Moved ad server from wincert.net to heidoc.net (future use). Changes in version 8.39: Added new Insider and developer versions up to build 20215

Added new builds for Office 2016/2019 for Mac

Updated Bootstrap to version 4.5.2. Changes in version 8.38: Added Windows 10 May 2020 Update

Added new Insider and developer versions up to build 20165

Added new builds for Office 2016/2019 for Mac

Added more DELL models and images

Updated Bootstrap to version 4.5.0

Removed build date from "About" box

Fixed more accessibility issues.