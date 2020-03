Versie 12.0 van WSUS Offline Update is uitgekomen, de laatste versie met ondersteuning voor Windows 7. Dit programma maakt het mogelijk om Windows-computers die geen of een trage internetverbinding hebben, toch van de laatste updates van Microsoft te voorzien. Door simpelweg een of meer besturingssystemen, officepakketten en talen aan te vinken, worden alle beschikbare updates van de ftp-server van Microsoft gedownload. Als de updates binnen zijn, wordt er naar keuze een iso-bestand per taal of per besturingssysteem van gemaakt. Via een cd, dvd of usb-stick kunnen andere computers vervolgens snel en eenvoudig worden bijgewerkt. Hieronder zijn alle veranderingen te vinden die in deze uitgave zijn aangebracht.

Modifications in version 12.0 Support removed for Windows 7 and Server 2008(R2) since Microsoft discontinued support for it on January 14th, 2020

Support removed for Microsoft Security Essentials, Windows 7 Defender, Service Packs, Remote Desktop Client and Silverlight (download switches /includemsse and /excludesp, update switches /instmsse, /instmssl and /updatetsc)

Support removed for Windows 10 version 1703 since Microsoft discontinued support for it on October 8th, 2019

Split Windows 10 download into version specific parts

Included complete rewrite of the Linux scripts version 1.19

March 2020 updates added to 'security only' lists for Windows 8.1 and Server 2012 / 2012 R2 (x86/x64) systems

Included improved XSLT filter for the determination of dynamic Office updates by Product Id rather than ProductFamily Id

Replaced superseded November 2019 Servicing stack update (kb4523200) by March 2020 Servicing stack update (kb4540721) for Windows 10 Version 1507

Replaced superseded November 2019 Servicing stack update (kb4520724) by March 2020 Servicing stack update (kb4540723) for Windows 10 Version 1607 and Windows Server 2016

Replaced superseded November 2019 Servicing stack update (kb4523202) by March 2020 Servicing stack update (kb4541731) for Windows 10 Version 1709

Replaced superseded November 2019 Servicing stack update (kb4523203) by March 2020 Servicing stack update (kb4540724) for Windows 10 Version 1803

Replaced superseded November 2019 Servicing stack update (kb4523204) by March 2020 Servicing stack update (kb4539571) for Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019

Replaced superseded February 2020 Servicing stack update (kb4538674) by March 2020 Servicing stack update (kb4541338) for Windows 10 Version 1903 and 1909

Fix: Invalid --no-check-certificate option for Aria2 download utility

Fix: Wget utility didn't any longer download root certificates properly due to user agent aware responses from microsoft.com

Fix: Adjusted installation sequence to have root certificate packages installed before all all others