Versie 11.7.2 van WSUS Offline Update is uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om Windows-computers die geen of een trage internetverbinding hebben, toch van de laatste updates van Microsoft te voorzien. Door simpelweg een of meer besturingssystemen, officepakketten en talen aan te vinken, worden alle beschikbare updates van de ftp-server van Microsoft gedownload. Als de updates binnen zijn, wordt er naar keuze een iso-bestand per taal of per besturingssysteem van gemaakt. Via een cd, dvd of usb-stick kunnen andere computers vervolgens snel en eenvoudig worden bijgewerkt. Hieronder zijn alle veranderingen te vinden die in deze uitgave zijn aangebracht.

Modifications in version 11.7.2 Fix: Reintegrated May 2018 Servicing stack update (kb4132216) for Windows Server 2016 and Windows 10 Version 1607

Fix: Installation part missed several cumulative updates for .NET Frameworks under Windows 10

Added May 2019 SHA-2 code signing support update kb4474419 to scan prerequisites for Windows Server 2008 (x86/x64)

Fix: Replaced superseded cumulative security update for Internet Explorer for Windows 7 (x86/x64) and Server 2008(R2) kb4493435 (April 2019) by kb4498206 (May 2019)