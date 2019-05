DVDStyler is een opensource-dvd-authoringprogramma, wat wil zeggen dat er menu's voor dvd-video's mee gemaakt kunnen worden. Het is geschikt voor Windows, Linux en macOS, en downloads zijn op deze pagina te vinden. Door het toevoegen van taalbestanden is het programma in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder Nederlands. Meer informatie over het programma is beschikbaar op deze pagina. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes: Added some new buttons (movie, settings, etc.)

Added possibility to create a new button from SVG file

Added possibility to edit buttons

Added frame-text button and template (thanks to ecodrv)

Fixed functionality of command "call last menu;" if specified for a chapter

Added support of HD videos (experimental, can be activated in settings)

Fixed some bugs

Win32/win64: fixed starting VLC player

Win32/win64: updated ffmpeg to version 4.1.1