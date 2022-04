DVDStyler is een opensource-dvd-authoringprogramma, wat wil zeggen dat er menu's voor dvd-video's mee gemaakt kunnen worden. Het is geschikt voor Windows, Linux en macOS, en downloads zijn op deze pagina te vinden. Door het toevoegen van taalbestanden is het programma in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder Nederlands. Meer informatie over het programma is beschikbaar op deze pagina. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes: Video properties: added possiblity to add video filters before pad/scale filters

Some improvements of PCM support (experemental)

Added initial support of transparent highlighted colors

Disabled format selection for mjpeg streams (preview images)

Disabled "Copy" option for MP3 and PCM (because PCM need to be repacked to big endian)

Ignore mjpeg streams (preview images)

Fixed creation of dvd with more than 100 hours

Fixed generation of DVD if some video streams are omitted

Fixed setting shadow if multiple objects are selected

Fixed slow loading of project files

Added some new buttons (thanks to ecodrv)

win32/win64: updated Manolito's VBR plug-in

win32/win64: updated ffmpeg to version 4.2.1