Door Bart van Klaveren, maandag 2 januari 2017 15:05, 0 reacties • Feedback

Bron: DVDStyler

DVDStyler is een opensource-dvd-authoringprogramma, wat wil zeggen dat er menu's voor dvd-video's mee gemaakt kunnen worden. Het is geschikt voor Windows, Linux en OS X, en downloads zijn op deze pagina te vinden. Door het toevoegen van taalbestanden is het programma in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder Nederlands. Meer informatie over het programma is beschikbaar op deze pagina. Het standaardinstallatiebestand wordt gebundeld met optionele extra's, maar de zogenaamde portable installer is schoon. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit: