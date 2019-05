Microsoft Windows and Office ISO Download Tool is een programma waarmee officiële iso's met installatiebestanden voor Windows versies 7 tot en met 10, inclusief Insider Previews, en Office versies 2010 tot en met 2016 kunnen worden gedownload. In het programma moet een Windows- of Office-versie worden geselecteerd, daarna de gewenste taal en vervolgens worden links naar de juiste bestanden op de website van Microsoft opgezocht. Het programma is in .Net ontwikkeld, de download is dan ook maar vier megabyte groot, en laat advertenties zien wanneer het open staat. Sinds versie 8.00 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 8.14 Downloads for Windows 7 and Office 2010 now every Wednesday

Renamed Windows 10 April 2019 Update to Windows 10 May 2019 Update

Added Insider and developer versions up to build 18898 added Office 2019 for Mac build 16.25

Updated to jQuery 3.4.1

New Facebook logo. Changes in version 8.13 Added Outlook 2010 TechG

Added Access 2010 TechG

Added some DELL models and images

Improved localization

Updated Arabic localization. Changes in version 8.12 Added Windows 10 April 2019 Update (placeholder for now)

Added Visio Standard 2010 TechG

Added Office 2019 for Mac build 16.24

Updated to jQuery 3.4.0

Added help button and Instagram button to side navigation. Changes in version 8.11 Added Project Standard 2010 TechG. Changes in version 8.10 Updated to Visual Studio 2019

Fixed errors in DELL model list and added some models

Added Project Professional 2010 TechG, OneNote 2010 TechG and Office 2010 Home & Business TechG. Changes in version 8.09 Fixed bug in Windows 8.1 and Windows 10 selection

Added Windows 10 October 2018 Update v2

Added Insider and developer versions up to build 18362

Added Visio Professional 2010

Added Office for Mac 2019 build 16.23.1. Changes in version 8.08 Improved error handling

Added Insider and developer versions up to build 18361

Removed blackout day notice. Changes in version 8.07 Fixed almost all display issues on old OS

Removed cookie notification. Changes in version 8.06 Added Office Professional Plus 2010 Academic

Fixed link for Windows 7 (August 2018) Ultimate x64

Important notice about the upcoming blackout day on 21 March. Changes in version 8.05 Fixed broken "copy link" buttons

Fixed incorrect Windows 7 (August 2018) links. Changes in version 8.04 Throttled Windows 7 and Office 2010 link generation due to blocking by Microsoft

Currently available Windows 7 and Office 2010 language editions have green text colour in the dropdown

Added Windows 7 (August 2018 update)

Removed Windows 8.1 LE

Added Insider and developer versions up to build 18351. Changes in version 8.03 Small fix in Russian localization

Updated to Bootstrap 4.3.1

Made TLS 1.2 protocol non-mandatory. Changes in version 8.02 Updated Dutch and Russian localization

Bugfix in Chinese localization

Bugfix in accessibility

Added a few DELL models and images

Added Office 2019 for Mac build 16.22

Added Insider and developer versions up to build 18334. Changes in version 8.01 Critical fix for Win 7 and Office 2010 downloads for IE8 and IE9 users

Updated link to YouTube channel

Added Insider and developer versions up to build 18323.