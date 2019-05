Versie 3.42 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download slechts 3,5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 3.39 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

EMDB V3.42 released Database: Added IMDb Top 250 property

Database: Added Bengali audio stream and spoken language properties.

System: Fixed crash when deleting all movies.

System: Also delete nfo files when deleting media files.

MediaInfo Batch Update: Fixed an issue with assigning audio stream languages if more then one is present.

System: Fixed issue when deleting media files on removable disks when deleting an entry from the database.

IMDb Import: Added support for recent movies on IMDb having a new (longer) IMDb number."

Translations: Updated the Finnish, German, Italian, Slovenian, Turkish and Dutch translations." EMDB V3.41 released Add Movie: Fixed unlocking controls after using Add and Continue on a locked movie.

Add Movie: Fixed new movies sometimes showed up twice on the bookshelf.

Edit Movie: Fixed Movie Details Panel was not updated when editing a movie.

Database Options: Added button to cleanup duplicate Actor Photo's.

System: Cutting / Pasting TV Series lost the Series details and Posters.

User Interface: Added option to immediately sort new added movies or show them at the top of the list.

User Interface: Adding a movie after doing a Search / Filter didn't always show the new movie until restart.

Database: Added MediaBook as Case type.

Batch Update: Improved progres Media Info Batch Update process.

Translations: Updated the Dutch translation. EMDB V3.40 released General: Fixed a crash at startup for some users.

User Interface: Improved update of list / bookshelf if a single movie is edited.

Add Movie: Fixed inserting movies.

User Interface: Fixed clicking on an actor in the cast overview should show all movies the actors appears in.

Translations: Updated the German, Simplified Chinese, Slovenian, Arabic and Dutch translations.