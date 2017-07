Microsoft Windows and Office ISO Download Tool is een programma waarmee officiële iso's met installatiebestanden voor Windows versies 7 tot en met 10 inclusief Insider Previews en Office versies 2007 tot en met 2016 kunnen worden gedownload. In het programma moet een Windows- of Office-versie worden geselecteerd, daarna de gewenste taal en vervolgens worden links naar de juiste bestanden op de website van Microsoft opgezocht. Het programma is in .Net ontwikkeld en de download is dan ook nog geen twee megabyte groot. Sinds versie 5.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Version 5.07: Added Windows Server build 16237

Added Windows 10 builds 16225, 16226, 16232 and 16237

Added Office 2016 for Mac builds 15.35 and 15.36. Version 5.06: Improved user experience on East Asian language systems

Fixed issues in Chinese (traditional) localization. Version 5.05: Default font "Segoe UI" for better experience on East Asian language systems

Separated out developer downloads from Windows Insider downloads. Version 5.04: Added back Office 2010 (experimental). Version 5.03: Full localization for Bulgarian, Finnish and Serbian. Version 5.02: Localized language drop down for Windows 7

Disable controls while retrieving Windwos 7 languages list. Version 5.01: Added back Windows 7 (experimental) and Office 2011

Updated to .NET Framework 4.6.2

Open all external links in default browser

Removed legacy version support; improved error handling.