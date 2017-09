Versie 4.47 van f.lux is uitgekomen. Dit programma stemt de kleur van het scherm af op de stand van de zon. Zo is het scherm overdag helderder en wanneer de zon ondergaat wordt de kleur 'warmer'. Dit is niet alleen rustiger voor de ogen, het zou zelfs kunnen helpen bij slaapproblemen. Het programma helpt bij het vinden van jouw locatie op aarde, zodat het precies weet wanneer de zon ondergaat. F.lux is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What's new: Time formatting fixes (for international users)

Fixes for location dialog box (sometimes zip codes were broken)

Prompts to unlock color range when f.lux starts

Fixes for mouse cursor when disabling fullscreen apps

Improvements to fast transitions and sunset timing