Versie 1.2.1.6 van UltraVNC is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om een verbinding met een andere computer te maken. Die computer kan dan worden bestuurd alsof je er zelf achter zit, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om op afstand problemen op te lossen. UltraVNC, een aftakking van RealVNC, voegt extra functionaliteit toe, waaronder de mogelijkheid tot chatten en bestandsoverdracht. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixes in UltraVNC 1.2.1.6 Bad connection caused by clipboard transfer during connection

Reconnect viewer failed New in UltraVNC 1.2.1.5 Faster FT

Fixed FT from winvnc to vncviewer if winvnc is running as service

Better windows 10 support

jpeg lib update