Er is een nieuwe stabiele uitgave van irc -client mIRC verschenen. Met dit programma is het mogelijk om via verschillende kanalen en servers met elkaar te chatten, maar ook om via 'direct client-to-client' bestanden naar elkaar te sturen. Verder kunnen scripts worden gedraaid om bijvoorbeeld het beheren van kanalen eenvoudiger te maken. De irc-server van Tweakers draait op irc.tweakers.net, met #tweakers.net als het officiële kanaal en een groot aantal andere kanalen die dienstdoen als thuishaven voor de hardware- en softwarefanaat. Een overzicht van alle beschikbare kanalen kan via het commando /list worden opgevraagd. Via die lijst kan snel het gewenste kanaal worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

mIRC 7.51

This is a small update that addresses a number of issues reported by users since the last release. It includes improvements, changes and fixes to a number of features, including: Fixed server passwords not being migrated from older versions of mIRC.

Updated libraries to OpenSSL 1.0.2l, PCRE 8.41, and zlib 1.2.11.

Fixed /server not parsing passwords set in servers list.

Fixed network name in status window titlebar not being synchronized with switchbar/treebar.

Fixed log files bug that caused logs from different networks to be mixed.

Extended /bset to support -1 to append characters.

Extended DCC Trust to allow network specific address.

Extended LOADINFO structure to include DWORD mBeta value.

Fixed mIRC window saved position bug that caused it to reset to the wrong position.

Added /set -i switch that only initializes a variable if it does not already exist.

Fixed script line parser bug that caused a gpf with some combinations of $str/$N-/$len.

Extended $compress()/$decompress() to support raw, zlib, and gzip.

Updated CA root certificates cacert.pem file.

Fixed Clear History not correctly clearing network names in switchbar/treebar. For a more detailed list of recent changes, please see the whatsnew.txt file.