Versie 4.131 van f.lux is uitgekomen, een bètarelease. Dit programma stemt de kleur van het scherm af op de stand van de zon. Zo is het scherm overdag helderder en wanneer de zon ondergaat wordt de kleur 'warmer'. Dit is niet alleen rustiger voor de ogen, het zou zelfs kunnen helpen bij slaapproblemen. Het programma helpt bij het vinden van jouw locatie op aarde, zodat het precies weet wanneer de zon ondergaat. F.lux is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog sinds versie 4.124 ziet er als volgt uit:

Changes in version 4.131: Windows 11 monitor color reader fix

Avoid some operations that caused registry writes

Fixes for Hue and LAN API Changes in version 4.130: Additional fixes for Hue backoff integration (fixed a race condition at power on)

Workaround for some Fresco Logic adapters

Fixed map scaling

Not using Google Maps anymore for location preview, now using NASA’s “Black Marble” to show the earth at night