Versie 4.137 van f.lux is uitgekomen, een bètarelease. Dit programma stemt de kleur van het scherm af op de stand van de zon. Zo is het scherm overdag helderder en wanneer de zon ondergaat wordt de kleur 'warmer'. Dit is niet alleen rustiger voor de ogen, het zou zelfs kunnen helpen bij slaapproblemen. Het programma helpt bij het vinden van jouw locatie op aarde, zodat het precies weet wanneer de zon ondergaat. F.lux is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 4.137: Fixes for remote desktop

Testing new monitor colorspace code for stability, but not fully active yet