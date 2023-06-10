Versie 4.124 van f.lux is uitgekomen, een bètarelease. Dit programma stemt de kleur van het scherm af op de stand van de zon. Zo is het scherm overdag helderder en wanneer de zon ondergaat wordt de kleur 'warmer'. Dit is niet alleen rustiger voor de ogen, het zou zelfs kunnen helpen bij slaapproblemen. Het programma helpt bij het vinden van jouw locatie op aarde, zodat het precies weet wanneer de zon ondergaat. F.lux is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 4.124: Fixes for flashing

Updates to LAN API for programmable lights

Version data for WinGet users

Warning on Darkroom use with Intel Iris Xe (not compatible)

Stability and bugfixes

30-minute backoff for manual adjustments to Philips Hue (beta)

Fix for invalid monitor chroma info