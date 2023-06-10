Software-update: f.lux 4.124

f.lux logo (75 pix) Versie 4.124 van f.lux is uitgekomen, een bètarelease. Dit programma stemt de kleur van het scherm af op de stand van de zon. Zo is het scherm overdag helderder en wanneer de zon ondergaat wordt de kleur 'warmer'. Dit is niet alleen rustiger voor de ogen, het zou zelfs kunnen helpen bij slaapproblemen. Het programma helpt bij het vinden van jouw locatie op aarde, zodat het precies weet wanneer de zon ondergaat. F.lux is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 4.124:
  • Fixes for flashing
  • Updates to LAN API for programmable lights
  • Version data for WinGet users
  • Warning on Darkroom use with Intel Iris Xe (not compatible)
  • Stability and bugfixes
  • 30-minute backoff for manual adjustments to Philips Hue (beta)
  • Fix for invalid monitor chroma info

f.lux

Versienummer 4.124
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website f.lux
Download https://justgetflux.com
Bestandsgrootte 669,00kB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 10-06-2023 19:33 74

10-06-2023 • 19:33

74

Bron: f.lux

Update-historie

10-'25 f.lux 4.140 11
08-'24 f.lux 4.137 12
02-'24 f.lux 4.133 17
01-'24 f.lux 4.131 10
06-'23 f.lux 4.124 74
06-'21 f.lux 4.120 bèta 34
02-'21 f.lux 4.119 1
06-'20 f.lux 4.117 16
08-'19 f.lux 4.108 35
05-'19 f.lux 4.103 17
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f.lux

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Reacties (74)

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AibohphobiA BoB 10 juni 2023 19:54
Dit is niet alleen rustiger voor de ogen, het zou zelfs kunnen helpen bij slaapproblemen.
Kwakzalverij.
https://theconversation.c...es-help-with-sleep-143523
Blinkin @AibohphobiA BoB10 juni 2023 21:29
Mogelijk placebo maar persoonlijk merk ik toch een groot verschil tussen blauw-wit en geel/rood-wit licht.

En zijn ook meerdere studies die dit onderzoeken. F.lux baseerd zichzelf hier ook op: https://justgetflux.com/research.html
skullsplitter @Blinkin11 juni 2023 20:35
Sterker nog, ik zou niet meer zonder willen, gebruik ook de soortgelijke functie op mijn telefoon. Mijn vriendin niet, en die stopt dan soms iets voor mijn ogen wat dan haast pijn doet...
P_Tingen @skullsplitter12 juni 2023 08:24
Dit herken ik wel inderdaad; mijn vrouw is ook van de stroming "meer licht is meer beter" en duwt ook af en toe een schijnwerper onder mijn oog als ze me iets wil laten zien. Andersom moet ik de helderheid van mijn telefoon soms hoger zetten anders ziet ze het niet goed...
Blinkin @skullsplitter12 juni 2023 09:50
Dit is echt héél herkenbaar. Alsof iemand met een zaklamp vol in je ogen schijnt.
skatebiker @Blinkin12 juni 2023 15:12
Inderdaad.
Wat ik niet begrijp is dat er nog steeds geen schermen bestaan die als er voldoende licht is, zelf geen licht geven en alleen als het te donker is. Scheelt een hoop batterijverbruik.
De e-ink schermen hebben dat maar die ontwikkeling staat stil sinds ca. 2006. Deze werken alleen goed als je geen video's kijkt omdat ze maar 1x per seconde kunnen verversen.
Blinkin @skatebiker13 juni 2023 22:56
Ja daar zeg je iets waar ik mij recent over verbaasd heb. Ik gebruik al een decennia een ereader, krijgt nog steeds updates en werkt top. Ik ging eens kijken hoe die markt zich ontwikkeld heeft. Nou behalve kleuren en geel-wit licht ipv blauw-wit licht heeft die markt eigenlijk compleet stilgestaan. Dat verbaade mij enorm.

Vraag is er wel lijkt mij. Bedoel als er blauw licht brillenglazen bestaan..
lenwar @Blinkin11 juni 2023 12:13
Die onderzoeken zijn veelal oud (niet minder waar) en gebaseerd op omgevingslicht. (fel wit licht, vs gedimd warm licht). Nou zit er vast een overlap in, maar andere studies die daadwerkelijk moderne beeldschermen als onderzoek hebben, tonen andere resultaten aan. (misschien dat LED zich anders gedraagt dan CRT voor onze hersens?)

En mocht het placebo zijn en het werkt voor jou, is toch helemaal prima? Geen probleem.
Blinkin @lenwar11 juni 2023 13:54
Ja ik ben wel benieuwd waar t nu inzit. Er zijn idd onderzoeken waaruit blijkt dat dat t niet per ce de blauwe golflengte van licht is. Fascinerend.

En ik vindt placebo's idd ook top. Zelfs als je weet dat t mogelijk een placebo is kan t werken. T menselijk brein is af en toe een vreemd ding haha.
MrFax @AibohphobiA BoB11 juni 2023 04:17
This is where the (true) idea that blue light affects our sleep-wake cycle or circadian rhythm originates from. And also why many corrective lens producers have started cashing in on blue-light filtering glasses. The most common claims that go along with these lenses is that they will help restore our natural sleep-wake cycle.
Hij gaat vooral in op de andere claims die opticiens claimen. Maar het helpt dus met het behouden van je slaap-waakritme, en dus indirect je slaap bevordert door je ritme intact te houden als je minder blauw licht in je netvlies krijgt bij het slapen.

Wat f.lux does is dus geen kwalzalverij. Volgende keer in ieder geval even de artikel zelf lezen, voordat je zomaar iets copy-paste.

En dat er geen bewijs is, betekent niet dat het niet waar is. Er zijn genoeg studies die er wel in de diepte op in zijn gegaan: https://justgetflux.com/research.html

Het is alleen geen direct wetenschappelijk bewijs dat deze apps ook echt werken met vermoeidheid en slapen.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 01:19]

lenwar @MrFax11 juni 2023 12:07
Heb je die studies daadwerkelijk gelezen?
Veelal zijn ze erg oud (maakt ze niet minder waar natuurlijk), maar ze gaan vrijwel allemaal over 'fel omgevingslicht' (dus felle witte lampen in een kamer, vs gedimde 'warme lampen' in een kamer).

Er zit ongetwijfeld een relatie tussen, maar ik durf niet te stellen dat dit één op één hetzelfde is.
skullsplitter @MrFax11 juni 2023 20:36
Los van het effect is het net als met die verfoeide autolampen van tegenwoordig: het contrast met de omgeving is te groot. Warmer beeld verkleint dat effect.
Arumes @MrFax11 juni 2023 11:57
En dat er geen bewijs is, betekent niet dat het niet waar is. Er zijn genoeg studies die er wel in de diepte op in zijn gegaan: https://justgetflux.com/research.html

Het is alleen geen direct wetenschappelijk bewijs dat deze apps ook echt werken met vermoeidheid en slapen.
Ik ga al die studies niet lezen, maar is dit niet juist een ontkrachting? Ondanks zo'n lijst met studies is er dus nog steeds geen wetenschappelijk bewijs. Dat zegt toch ook wel wat?
MrFax @Arumes12 juni 2023 13:56
Het filteren van blauw licht heeft een positief effect op je waak-slaap ritme. Er is alleen geen bewijs dat het help met in slaap vallen. Dit zijn twee verschillende dingen die niet direct met elkaar te maken hebben (wel indirect).
AibohphobiA BoB @MrFax11 juni 2023 08:52
En dat er geen bewijs is, betekent niet dat het niet waar is. Er zijn genoeg studies die er wel in de diepte op in zijn gegaan: https://justgetflux.com/research.html

Het is alleen geen direct wetenschappelijk bewijs dat deze apps ook echt werken met vermoeidheid en slapen.
Dat is precies wat kwakzalverij is. Bedankt voor de bevestiging.
DrPoncho @AibohphobiA BoB11 juni 2023 14:10
Eh nee, dat is niet wat kwakzalverij is. Maar geniet van je confirmation bias.
AibohphobiA BoB @DrPoncho11 juni 2023 19:22
Check even de betekenis.
https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
Het aanhalen van een WC-Eend verhaal van de maker zelf is geen bewijs. Het is gewoon kwak.
DrPoncho @AibohphobiA BoB11 juni 2023 20:04
;)
Robertdw @MrFax11 juni 2023 13:30
Ik heb bij het slapen meestal mijn ogen dicht in een donkere slaapkamer. Dus zou niet weten hoe ik dan blauw licht in mijn netvliezen zou krijgen.
r03n_d @AibohphobiA BoB11 juni 2023 09:48
f.lux werkt dan ook compleet anders dan die brillenglazen, en is niet met elkaar te vergelijken. Het is wel degelijk bekend dat blauw licht je melatonine aanmaak kan verstoren.
lilmonkey @r03n_d11 juni 2023 12:02
Net als andere lichtfrequenties. Er is geen overtuigend bewijs dat blauw licht een (veel) sterker effect heeft dan andere kleuren.
Arumes @r03n_d11 juni 2023 12:01
Hoezo, compleet anders? Kan je het verschil uitleggen?
r03n_d @Arumes11 juni 2023 12:15
Zo’n blauwlichtfilter filtert niet al het blauwe licht, anders zou zo’n glas er altijd blauw uit zien en de wereld voor de kijker zou geel zijn: dat is niet het geval.
Arumes @r03n_d11 juni 2023 12:21
Dan gooi jij onterecht alle blauwlichtfilters op een hoop. Een simpele Google Image Search laat genoeg gele/oranje glazen zien. (Ja, geel/oranje; dat zo'n glas er blauw uit zou zien zoals jij zegt klopt niet.)

[Reactie gewijzigd door Arumes op 23 juli 2024 01:19]

MainframeX @Arumes11 juni 2023 13:45
Hier een brildrager met blauwfilter glazen. Als je het licht er goed op schijnt weerspiegelen de glazen blauw, dus het kan wel.
r03n_d @Arumes11 juni 2023 15:01
De brillenglazen waar we het over hebben werken met een blauw-licht-spiegel-laag om het zo maar te zeggen. Ze reflecteren ipv absorberen het blauwe licht zogezegd, vandaar mijn opmerking over blauwe glazen. Dat is hoe deze glazen werken, en dat zijn ook de glazen die besproken worden in het artikel wordt aangehaald.
Breinier @AibohphobiA BoB10 juni 2023 20:10
i concur. zijn een aantal studies die het aantonen. heb f.lux een tijdje gebruikt, maar voelde altijd dat mijn ogen meer moeite moesten doen als het ingeschakeld was. ik gebruik ook altijd light mode in mijn IDE tijdens het programmeren. Hier een mooie uitleg: https://stitcher.io/blog/...tter-according-to-science
lilmonkey @Breinier10 juni 2023 21:24
Dank je, interessant. Ik ga weer eens een tijdje alles op light mode zetten om te kijken of ik verschil merk.

Wel kunnen schermen met lichte UI's andere potentieel negatieve effecten hebben: energieconsumptie, inbranden, etc.
Arumes @lilmonkey11 juni 2023 09:20
Wel kunnen schermen met lichte UI's andere potentieel negatieve effecten hebben: energieconsumptie, inbranden, etc.
Dat doet een donkere UI ook. Hangt van de schermtechnologie af. Bij beeldbuizen en OLED doet een licht thema meer kwaad (want de basis is zwart en ieder puntje wordt individueel verlicht), en bij alles was daar tussenin op de markt kwam doen donkere thema's meer kwaad (want de basis is 100% verlichting en ieder puntje wordt individueel geblokkeerd).
divvid @AibohphobiA BoB10 juni 2023 23:01
Daarom gebruik ik het ook al 8 jaar, vast omdat het niks doet. Bij mij werkt het in ieder geval om niet eindeloos door te gaan als je ‘even’ voor het slapen gaan nog iets wilt doen. Je valt gegarandeerd in slaap

[Reactie gewijzigd door divvid op 23 juli 2024 01:19]

lenwar @divvid11 juni 2023 12:06
Nou ja.
Dat kan natuurlijk een placebo-effect zijn. En als dat werkt, is dat prima.
Placebo is een fantastisch middel (niet sarcastisch bedoelt). Zolang het in jouw beleving werkt, werkt het voor jou. Daar hoeft geen wetenschappelijk bewijs voor te zijn, want voor jou als persoon werkt het.

In dit geval kan het in de praktijk ook niet zo veel kwaad (het gebruik van een privacy-vriendelijk gratis stuk software). We gaan een heel ander traject met in met 'essentiële oliën', waar mensen voor idote bedragen wat geur-olie kopen en dan allerlei kwaaltjes denken weg te kunnen werken (en die in sommige gevallen ook door placebo werken natuurlijk).

Voor mezelf gebruik ik de warme kleuren ook graag op m'n schermen na zonsondergang. Ik heb niet het idee dat ik er beter van slaap, maar ik ervaar het gewoon als prettiger. Zo heb ik ook mijn hue-lampen met een hele zwerm automations in Home Assistant op 'warm/gedimd' zitten door heel m'n huis op basis van de zonnestanden. Ik ervaar dit gewoon als fijner. Ik heb niet het idee dat ik er medisch op vooruit ga.
divvid @lenwar11 juni 2023 19:47
Met een medisch georiënteerde opleiding ben ik mij inderdaad bewust van het placebo effect. Desalniettemin helpt het mij. Helemaal goed wmb
lenwar @divvid11 juni 2023 20:51
En dus is het voor jou dan een goed iets. :)

Maar even als reactie op je precieze reactie…
Daarom gebruik ik het ook al 8 jaar, vast omdat het niks doet.
Stel nou dat het nou echt niets ‘echts’ doet (als in meetbaar. Dus dat het puur tussen de oren zit. Je snapt wat ik bedoel)
Dan zouden we het toch objectief kwakzalverij kunnen noemen? Ook kwakzalvers zullen vast wel met placebo mensen hebben ‘genezen’.

En zoals ik al schreef is deze potentiële vorm van kwakzalverij in elk geval relatief onschuldig. Het is gratis software, is privacy-vriendelijk, enz.
divvid @lenwar11 juni 2023 22:59
Tja, kwakzalverij…. Gezien de duale staat van de literatuur op dit gebied zou het mij niet verbazen als hier subtiele genetische verschillen een rol spelen die verder voor het individu an sich niet zo van belang zijn ( denk aan wel of niet van koriander houden, niezen als je tegen de zon in kijkt etc.). Voor de één kan dus gelden dat melatonine suppressie (blauw licht) slaap kan onderdrukken, voor een ander individu hoeft dat niet zo te zijn. Wat het mechanisme hierachter is, zal de toekomst moeten uitwijzen. In context van evolutie is vast iets voor beiden te zeggen, waardoor een relatief gespreide genetische diversiteit zal ontstaan.
jimmy_dg @divvid11 juni 2023 14:24
https://nl.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_antiquitatem
divvid @jimmy_dg11 juni 2023 22:40
Vals argument omdat ik nergens de anciënniteit claim gebruik. In tegendeel, de huidige,courante, versie!!!!!!, ook al bestaat flux al heel lang, is nog steeds imo beter dan de in-OS alternatieven. Dat is imo dus geen beroep op anciënniteit, maar een objectieve constatering.
kodak @AibohphobiA BoB11 juni 2023 21:02
Het artikel waar je naar verwijst stelt dat er geen eenduidige medische overeenstemming is, en dan kennelijk specifiek voor gebruik van lensen, niet het licht in het algemeen of specifiek via een scherm. Dat is wat anders dan het is kwakzalverij: het is mogelijk kwakzalverij. Verder lees ik ook geen claims dat het hoe dan ook maar helpt tegen slaapproblemen.
Arumes @kodak11 juni 2023 22:30
het is mogelijk kwakzalverij
"Mogelijk kwakzalverij" bestaat niet. Het is kwakzalverij tot het tegendeel is bewezen. De betekenis van het woord kwakzalverij is al voorbijgekomen in deze discussie, maar nogmaals in het kort, van Wikipedia: "het toepassen van niet wetenschappelijk bewezen behandelingen door zowel artsen als niet-artsen"
Dus als de werking niet bewezen is, is het kwakzalverij. Simpel.

[Reactie gewijzigd door Arumes op 23 juli 2024 01:19]

kodak @Arumes11 juni 2023 23:54
Je negeert de twee belangrijke argumenten: deze software doet geen claims dat het hoe dan ook maar helpt tegen slaapproblemen. Het kan helpen is wat er hier in het artikel staat, met nadruk op kan. En kan mogelijk helpen klopt, want zelfs al is het niet eenduidig bewezen, het is niet uitgesloten. Het is een groot verschil tussen iets beweren wat niet klopt en iets stellen wat mogelijk kan kloppen.

En het artikel waar je naar verwijst stelt niet zomaar dat er geen eenduidige overeenstemming is. Er zijn namelijk tegenstrijdige resultaten. Uiteraard gaat dan op dat je dan kan stellen dat het niet bewezen is, maar uitsluiten doet het evenmin. Daarom is het belangrijk wat de bewering is: niet hard beweren dat het dus maar zou helpen.
AibohphobiA BoB @kodak12 juni 2023 09:46
Waarschijnlijk worden je argumenten genegeerd omdat kant noch wal raken.
Op hun website op z'n minst een suggestie dat het goed zou zijn voor slaapproblemen.
Blue Light Affects Sleep (and here's why)
We know that night-time exposure to blue light makes people more alert and also affects their circadian timing.
En dat is gewoon onbewezen flauwekul, kwak dus.
Arumes @kodak12 juni 2023 12:22
En het artikel waar je naar verwijst stelt niet zomaar dat er geen eenduidige overeenstemming is. Er zijn namelijk tegenstrijdige resultaten. Uiteraard gaat dan op dat je dan kan stellen dat het niet bewezen is, maar uitsluiten doet het evenmin. Daarom is het belangrijk wat de bewering is: niet hard beweren dat het dus maar zou helpen.
Kwakzalverij sluit de werking van een middel ook niet uit. Het is niet zo dat het alleen kwakzalverij is als een middel niet werkt. Het is al kwakzalverij als de werking niet bewezen is. Zoals ik in mijn vorige reactie ook al schreef, maar blijkbaar ben ik niet de enige die teksten negeert.
maali 10 juni 2023 20:41
ja dat blue light filteren is niet echt bewezen... bij opstaan een stoot daglicht in je bakkes triggert wel de cortisol/melatonine cyclus uiteraard maar de precieze rol van schermen 's avonds is geen echte evidence voor.

ik vind dit tooltje vooral handig om mijn meerdere monitoren 's avonds wat te dimmen qua hoeveelheid licht uberhaupt (brightness dus), overdag mag die lekker op 100% maar 's avonds kan dat best op 70%.
lilmonkey @maali10 juni 2023 21:28
Kleine nuance: er is voldoende bewijs dat het licht van schermen een negatief effect heeft op de slaap (specifiek de gemakkelijkheid van het in slaap vallen), er is alleen geen overtuigend bewijs dat dat effect veel sterker is bij blauw licht.
AibohphobiA BoB @lilmonkey11 juni 2023 09:01
Nee ook daar is geen enkel bewijs voor.
Als je voor het slapen gaan je niet laat afleiden door een scherm helpt trouwens wel enorm. Maar dat heeft meer met de inhoud te maken.
s2n6 @AibohphobiA BoB11 juni 2023 18:26
Nee ook daar is geen enkel bewijs voor.
Nuance en bronnen, altijd handig ;)

There is growing evidence that the blue light emitted from digital devices is sufficient to interfere with sleep when used at night [[126]]. Delayed sleep onset can occur after evening use of digital devices with screen illuminances as low as 30 lux [[113]]. Digital device use before bed can also change perceived sleep quality, perceived sleep quantity, and measured sleep efficiency [[127]]. Other influences [[128]] may also contribute to the effect of digital device use at night on sleep. It remains to be determined to what extent blue light from digital device use at night affects the sleep-wake cycle and other circadian processes [[129]], ...

Bron: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10282
AibohphobiA BoB @s2n611 juni 2023 19:19
'Growing' is geen sluitend peer reviewed bewijs.
s2n6 @AibohphobiA BoB12 juni 2023 08:42
Als je goed hebt opgelet tijdens de les statistiek, dan weet je dat statistiek geen absolute bewijzen geeft, maar wel aanwijzingen voor of tegen een bepaalde hypothese. Als verschillende (peer reviewed) studies in dezelfde (statistisch onderbouwde) richting wijzen, dan noemen we dat 'growing evidence'.

Bovendien is het ook nuttig om verder te lezen dan de vier eerste woorden vooraleer je begint te schieten. In de paragraaf die ik je doorstuurde staat ook "Other influences [[128]] may also contribute to the effect of digital device use at night on sleep.". Dit is net de nuance waarnaar ik verwees, en waarmee ik je eigenlijk qua argumentatie tegemoet kwam.
AibohphobiA BoB @s2n612 juni 2023 09:56
Geen nuance, maar gewoon kwakzalverij tot het tegendeel hard bewezen is. Tot die tijd geen claims doen, dat is waar het om gaat.

In de homeopathie worden ook vaak dit soort argumenten gebruikt, 'veel patiënten hebben er baat bij'. Waarbij, net als hier, niets erop wijst dat er enige causaliteit is tussen de genezing van de aandoening en de remedie.
Blinkin @AibohphobiA BoB13 juni 2023 23:26
Met die logica is een hele hoop kwakzalverij. Zwaartekracht is nog steeds een theorie. Maar om t nou kwakzalverij te noemen. Misschien dat t literair klopt hoor.

Van placebo's is ook aangetoond dat ze werken ook al is niet helemaal duidelijk waarom. T lijkt mij dat je t gerust in de huidige context zo kunt benaderen tot we meer onderzoek hebben.

Ik vind t woord kwakzalverij wel interessant. Ik heb het altijd geassocieerd met oplichting. Door deze discussie kom ik erachter dat t veel meer van is dan dat.
AibohphobiA BoB @Blinkin14 juni 2023 09:29
Over zwaartekracht is een wetenschappelijke consensus (een grote meerderheid van onderzoekers die het eens zijn over een theorie). Bovendien kun je de afgeleide effecten goed bewijzen. Dus niet zo'n goed voorbeeld.
Blinkin @AibohphobiA BoB14 juni 2023 23:30
Hmm het verschil met 'growing evidence' is dan dat het een een statistische duiding is gebaseerd op verschillende bronnen waarbij een wetenschappelijke theorie zoals zwaartekracht in zekere zin bewijsbaar is.

Moet ik het zo zien? Voor mij als leek klonk het in eerste instantie als vergelijkbaar namelijk.
Arumes @Blinkin14 juni 2023 22:41
"Het toepassen van niet wetenschappelijk bewezen behandelingen door zowel artsen als niet-artsen."

Dus zwaartekracht op zich is geen kwakzalverij. Maar als zwaartekracht medisch wordt voorgeschreven op een manier die niet wetenschappelijk bewezen is, dan is dat voorschrift kwakzalverij.

Het goedje wat in een potje homeopatische creme zit, is op zich geen kwakzalverij. De claims over dat goedje wel.
lilmonkey @AibohphobiA BoB11 juni 2023 11:59
Dat heeft ook met de inhoud te maken. Licht stimuleert lichtgevoelige eiwitten, die op hun beurt je hersenen actief houden voor de verwerking. Dit is niet controversieel en wordt ondersteund door ontelbare studies. Het beste advies voor in slaap vallen is dan ook om vooraf al zoveel mogelijk verduistering te creëren.
AibohphobiA BoB @lilmonkey11 juni 2023 19:20
Het ging om de kleur, niet of het donker is.
beerse @maali11 juni 2023 13:27
Eerst vertellen dat het niet bewezen is en daarna vertellen waar/hoe je het zelf inzet omdat het toch wel wat doet. Dat vraagt op zijn minst om nadere uitleg. Comfort is bewijs genoeg voor gebruikers maar is geen goede reden om het op te dringen. Of iets wetenschappelijk bewezen is vraagt om een wetenschappelijk onderzoek met een bijgaande wetenschappelijke vraagstelling. Bedenk dat er in de afgelopen eeuw wetenschappelijk onderzoek is geweest waarin werd bewezen dat roken goed voor je is...

Voor mij is het gebruik van dit soort tools welkom. Dat is vooral omdat ik de laatste jaren wat meer oog problemen heb. Nog beter is het niet gebruiken van licht-gevende beeldschermen, zeker het laatste uur voordat ik naar bed ga. Daarom voor mij geen beeldschermen in mijn slaapkamer, ook geen mobiele.
divvid @maali10 juni 2023 23:04
Ik ga niet in op de vraag of de tool al dan niet werkt, maar als je dan iets roept, zet er dan een referentie bij.
ronaldvr @divvid11 juni 2023 10:39
INderdaad, mee eens, hier is er een:
“We put the cart so far ahead of the horse” with blue light, agrees James Wyatt, who directs sleep disorders and sleep-wake research at Rush University Medical Center. In Wyatt’s view, recommendations around limiting blue light have far outpaced science around its effects. There is a valid scientific basis to the idea that blue light interrupts sleep, since research consistently shows that light of any kind suppresses melatonin and blue light may do so to an especially extreme degree. But Wyatt says most human research done in this field hasn’t been representative of the way the average person is exposed to blue light. That is, most experimental conditions don’t correspond to the average person’s day, and even then they often result in only tiny changes in sleep.

Take that iPad study, for example. While it did show that bedtime exposure to blue light through an iPad can suppress melatonin, Wyatt notes that people who read on their devices for hours took only 10 minutes longer to fall asleep than paper book readers. “In over 20 years of practicing sleep medicine, I have never had a patient come to me and say, ‘Hey, doc, can you help me fall asleep 10 minutes faster?'” Wyatt says.
https://time.com/5752454/blue-light-sleep/
TheDeeGee @maali11 juni 2023 20:19
Heb er persoonlijk ook geen last van, maar ik gebruik dan ook geen 100% brightness. Tablet gaat in de avond naar 1% en als ik achter de PC zit staat die op 20% in een goed verlichte kamer.
smallblock 10 juni 2023 20:16
Alle medische "voordelen" geloof ik niet in maar ik vind persoonlijk iets warmere kleuren als het donker wordt wel prettiger kijken. Zit alleen al standaard in Win 10/11. Dus daar heb je dit programma niet voor nodig.
divvid @smallblock10 juni 2023 23:05
De standaard tool in win11 werkt minder prettig dan deze tool (is mijn mening)
pmeter @divvid11 juni 2023 02:22
Is in jouw ervaring het resultaat (de kleuren) minder goed of de bediening minder fijn?

[Reactie gewijzigd door pmeter op 23 juli 2024 01:19]

divvid @pmeter11 juni 2023 07:46
Ik vind de bediening van flux fijner
lenwar @divvid11 juni 2023 12:09
Wat bedien je er aan?
Dit is toch gewoon zo'n functie van 'aanzetten, eventueel eenmalig afconfigureren en vergeten'? (( oprechte vraag ))
phizzie @lenwar11 juni 2023 20:43
Nope, je hebt ook enkele settings die bijvoorbeeld 'zet een uurtje uit' of andere instelling meepakken. En dat gaat gemakkelijk.
lenwar @phizzie11 juni 2023 21:01
Ah, op die manier.

Daar heb ik nooit gebruik voor gehad, maar ik snap wel dat dat handig kan zijn.

Helemaal helder.
Verwijderd 10 juni 2023 21:01
Ik gebruik deze tool om mijn scherm donkerder in te stellen dan via Windows gaat.
Roel1966 @Verwijderd10 juni 2023 21:49
Dan denk ik dat het om een laptopscherm gaat want bij een desktop kan je het scherm via een eigen menu van het scherm zelf instellen.
beerse @Roel196611 juni 2023 13:30
Zowel bij laptops als bij desktop beeldschermen is het sterk beeldscherm afhankelijk. Sommige werken helemaal niet mee, sommigen laten zich netjes bedienen. In sommige gevallen speelt de gebruikte video-kaart tegen of mee, dat ze de instellingen niet door stuurt of de instellingen verwerkt zodat een niet meewerkend beeldscherm toch kan wordne ingesteld. Details is geheel afhankelijk van de aanwezig hardware.
Roel1966 @beerse11 juni 2023 18:19
Zeker, maar ging mij hier er meer even om dat het scherm alleen via Windows in te stellen is en dit alleen dan bij laptopschermen het geval is.
Verwijderd @Roel196610 juni 2023 22:56
klopt ja. Dell XPS15 die gaat standaard net niet genoeg donker, met deze app wel.
furio911 11 juni 2023 11:53
Sinds Windows 10 en 11 Heb je f.lux eigenlijk niet meer nodig.
Je schermhelderheid instellen met je muiswiel en/of op tijdstip kun je instellen met de app "Twinletray",
(bijv. 's avonds 30% en overdag 100%)
Het Windows thema automatisch donker of licht instellen kan met de app "Auto Dark mode".
(bijv. 's avonds donker en overdag licht.)
xyquesz 12 juni 2023 10:59
Ik zit heel vaak na zonsondergang, bij kunstlicht dus, voor mijn computer. Afgezien van de bioritme verhalen vind ik het kijken naar een door f.lux getemperd scherm veel plezieriger dan zo'n helwitte plank voor m'n neus.
Roel1966 10 juni 2023 21:51
Het effect van dit tooltje werkt alleen misschien als een monitor kort bij een raam staat met lichtinval van buitenaf. Mijn monitor staat een tamelijk stuk van het raam af en ook nog eens zijwaarts waardoor geen lichtinval van buitenaf mogelijk is. Dus vaak kan plaatsing van de monitor ook al veel helpen en altijd voorkomen dat er van achteren licht kan invallen.
Jdewit 11 juni 2023 05:13
Ik ben weer bij CCFL schermen, veel minder belastend voor de ogen dan led background.

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