Er is met versienummer 8.10 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 28.988 titels, wat er negen meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: All PE->Unix transitions go through the syscall interface.

Mouse cursor clipping improvements.

Support for virtual memory placeholders.

Locale and timezone data updates. Bugs fixed in 8.10 (total 13): #18889: Multiple isolation-aware applications fail to load (MSN Messenger Live 2009, Lync 2010, Adobe Premiere Pro CS3, Quicken 201X)(embedded PE manifest search should support ISOLATIONAWARE_MANIFEST_RESOURCE_ID)

#24946: uTorrent 2.2.0 hangs on startup (FD_WRITE event is reported over and over in WSAEnumNetworkEvents for a bound UDP socket)

#27827: Creo Elements/Direct Modeling Express 4.0/6.0 loader failure due to missing msvcrt.dll dependency (native netapi32.dll imports msvcrt functions)

#47808: Cygwin's mintty.exe crashes with a stack overflow

#52868: TwitchTest crashes on unimplemented function IPHLPAPI.DLL.GetPerTcpConnectionEStats

#53092: Animated Puzzles crashes on start

#54410: .NET 3.5 Checkbox checkmarks should be black instead of "Foreground" color

#54599: Honeygain crashes on unimplemented function IPHLPAPI.DLL.GetCurrentThreadCompartmentId

#54810: PmxEditor 0.2.7.5 doesn't start after Wine 8.4.

#54913: ntdll: NtDuplicateToken has wrong prototype

#54949: user32:msg gets an extra WM_NCPAINT in ShowWindow(child, SW_SHOW)

#54991: Chinese IME no longer works in Naver LINE since Wine 8.9

#55008: wininet:http

test_secure_connection() fails on Windows and Wine