Dell SupportAssist bevatte een ernstig lek door PC Doctor-component

Dell heeft een kritiek lek gedicht in zijn SupportAssist-software, die standaard op Dell-pc's voor consumenten en zakelijke gebruikers staat. Meer specifiek gaat het om een kwetsbaarheid in de PC-Doctor-software, die ook door andere fabrikanten gebruikt wordt.

Het lek zit in versie 2.0 van Dells SupportAssist for Business en versie 3.2.1 en eerdere versies van Dell SupportAssist for Home. Dell heeft nieuwe versies van de software vrijgegeven, die gebruikers met een automatische update kunnen binnenhalen. Het is de tweede keer in korte tijd dat Dell een kritiek lek in SupportAssist dicht. Dell meldt dat de kwetsbaarheid dit keer in de PC-Doctor-component hardwarediagnostistiek zit.

De kwetsbaarheid is gevonden door beveiligingsbedrijf SafeBreach. Dat meldt dat ook andere pc-fabrikanten de PC-Doctor Toolbox for Windows gebruiken voor software die ze standaard met systemen meeleveren voor diagnostistische doeleinden. Volgens PC-Doctor zijn 'meer dan honderd miljoen kopieën' van zijn software voorgeïnstalleerd op Windows-computers. Onder andere Corsair Diagnostics en de Tobii Dynavox Diagnostic Tool zijn op de software gebaseerd.

De kwetsbaarheid stelt aanvallers in staat software met kwaadaardige inhoud te laden en uit te voeren, en de Driver Signature Enforcement van Windows 10 te omzeilen. Die bescherming vereist dat drivers die in kernelmodus draaien, gesigneerd moeten worden. Omdat de driver van PC Doctor al gesigneerd is, kunnen aanvallers via de kwetsbare software bijvoorbeeld low-level geheugen benaderen. SafeBreach heeft een proof-of-concept ontwikkeld waarmee het onderzoeksteam het fysieke geheugen kon uitlezen.