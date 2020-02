Wetenschappers bouwen minuscule chip om nepproducten tegen te gaan

Onderzoekers van het technologie-instituut MIT hebben een chip ontworpen die kan worden gebruikt om producten te beschermen tegen namaak. Het gaat om zeer kleine chips die zonder accu een signaal kunnen uitsturen. Dit kan worden uitgelezen om authenticiteit te bevestigen.

De chips hebben een afmeting van 0,005 vierkante centimeter, en zijn daarmee dus klein genoeg om in allerlei producten te worden verwerkt. Volgens de onderzoekers van het technologie-instituut MIT zijn de chips zo gemaakt dat er geen externe accu nodig is, maar er toch draadloze signalen uitgestuurd kunnen worden die de echtheid van het desbetreffende product bevestigen. Het onderzoek is gepresenteerd tijdens de IEEE International Solid-State Circuits Conference.

Om data te verzenden wordt gebruikgemaakt van signalen die op terahertz-frequenties wordt uitgestuurd; daarmee moet de technologie beter werken dan bijvoorbeeld rfid-chips, die op lagere frequentie werken. De onderzoekers noemen deze manier van het uitsturen van gegevens backscatter, en die techniek zorgt er onder meer voor dat de minuscule chips geen externe voeding nodig hebben om te kunnen functioneren, maar voldoende hebben aan de energie die via binnenvallend licht wordt verkregen. Ingebouwde fotodiodes zorgen ervoor dat het binnenvallende licht wordt omgezet in elektriciteit. Ook moet het veilige communicatie garanderen door de toepassing van encryptie, aldus de onderzoekers.

De onderzoekers hebben de technologie dusdanig weten te optimaliseren dat gegevens tot op een afstand van vijf centimeter zijn uit te lezen, iets dat zij in de toekomst nog willen ophogen. Verder onderzoek is nodig om extern licht voor de energievoorziening onnodig te maken, aldus de ontwerpers. De productieprijs is inmiddels al interessant genoeg voor commerciële toepassing. Dat komt onder meer omdat er een grote markt is voor hulpmiddelen die namaak tegengaan.