maandag 6 februari 2017

Microsoft onderzoekt een probleem van Windows Phone-gebruikers, waarbij zij niet kunnen inloggen op een Microsoft-account om bijvoorbeeld apps uit de Windows Store te installeren. Het probleem lijkt zich vooral voor te doen op Windows Phone 8.1.

De meeste klachten lijken te komen van gebruikers van Windows Phone 8.1, maar ook gebruikers van Windows 10 Mobile lijken problemen te ervaren. Het issue doet zich voor als een gebruiker een telefoon voor het eerst in gebruik neemt of als hij of zij een factory reset heeft uitgevoerd, blijkt uit de klachten. Microsoft-medewerker Nath Bea zegt op het eigen forum van de softwaregigant dat Microsoft de problemen onderzoekt. Het forum van Microsoft staat vol met threads over het onderwerp.

Als gebruikers niet kunnen inloggen bij het Microsoft Account, is het onmogelijk om toegang te krijgen tot de Store en zo apps en games te installeren. Daardoor zijn alleen de standaard-apps toegankelijk op het toestel. Bovendien zijn de gegevens van het Microsoft-account, zoals de bijbehorende mail en kalender, door het probleem niet beschikbaar voor gebruikers van een nieuw of net gereset toestel. Voor bestaande gebruikers lijken er geen problemen te zijn.