Door Jurian Ubachs en Paul Hulsebosch, woensdag 12 april 2017 06:00, 5 reacties • Feedback

Met Deus Ex: Mankind Divided repareerde ontwikkelaar Eidos Montreal vooral de fout die het met de voorganger Human Revolution had gemaakt. Dat wil zeggen dat de boss fights dit keer wel in orde waren. Verder was Mankind Divided een prima game die echter wat dicht bij het sjabloon van zijn voorganger bleef. Op zich geen probleem, mits je van games houdt waarin je het voorzichtig aan moet doen.

Titel Deus Ex: Mankind Divided - A Criminal Past Platform Windows, Linux, PlayStation 4, Xbox One Prijs € 12,-

Nog voor Mankind Divided verscheen vlak na release van de game al een uitbreiding, System Rift. Die sloot naadloos aan op wat je in Mankind Divided kreeg voorgeschoteld, al lag de nadruk misschien iets meer op het puzzelen. In vergelijking daarmee is A Criminal Past, de tweede uitbreiding voor de game, een stuk interessanter, omdat hij veel meer afwijkt van wat je gewend bent.

A Criminal Past speelt zich af voor de gebeurtenissen uit Mankind Divided, hoewel het anders gebracht wordt. De uitbreiding begint als je weer eens bij Delara Auzenne op bezoek moet, de psycholoog die je in de game zelf al herhaaldelijk hebt bezocht. Zij wil dat je herinneringen ophaalt aan een missie je vlak voor de gebeurtenissen uit de game hebt uitgevoerd, voor Task Force 29. Het is een prima manier om het verhaal uit de game te verbinden met de op zichzelf losstaande missie uit de dlc. Grappige touch is daarbij dat je Dr. Auzenne steeds op je in hoort praten als je dood gaat in de uitbreiding. 'Come on, that's not what really happenend. Try to remember' zegt ze dan, zodat het opeens logisch is dat je de passage opnieuw kunt spelen.

Leuker is echter de opzet van de missie zelf. Daarin gaat Adam Jensen undercover in een zwaar beveiligde gevangenis die speciaal is ingericht voor augs, mensen die zijn voorzien van augmentations, oftewel kunstmatige aanpassingen. Die augs zitten in de afgelegen Penley T. Housefather Correctional Facility, kortweg de Penthouse. Dat gebouw wordt uiteraard zwaar bewaakt. Het is volgehangen met camera's en automatische turrets, en voorzien van laserstralen, gasgranaten en vooral bewakers met en zonder zware bepantsering. Zoals je van een gevangenis mag verwachten, is de beveiliging er veel strenger dan wat je gewend bent uit de originele game. Dat maakt het veel minder gemakkelijk om vrijelijk rond te bewegen. A Criminal Past is daarmee uitdagender dan de game, en voor een dlc is dat prima.

Daar bovenop komt dat je direct aan het begin van je missie op een overtuigende manier wordt beroofd van al je augmentations. Je begint dus met niets. Geen wapen, geen augmentations, geen andere hulpmiddelen. En dat terwijl je op zoek moet naar iemand in een andere vleugel van de gevangenis. Het duurt even voordat je je draai zult vinden in de Penthouse. Het lijkt of er weinig mogelijkheden zijn, maar uiteraard zijn die er legio. Je zult alleen iets beter moeten zoeken. Dat geldt ook voor je augmentations. Daar is meer mee mogelijk dan je vermoedt. Zeker in het begin zit er echter weinig anders op dan praatjes aanknopen met bewakers, en vooral ook met medegevangenen. De bijbehorende dialogen zijn niet altijd even overtuigend, de mogelijkheden die dat biedt zijn echter prima. De gesprekjes zijn misschien niet altijd even geslaagd, maar de personages zijn wel degelijk kleurrijk. Vooral Peter Wörthmüller, een lichtelijk gestoord genie, is een interessant figuur. Maar zo zijn er meer aanwezig.

Meer Combat

Uiteraard is de gameplay nog steeds gericht op Combat, Stealth, Hacking en Social. En alle vier zijn lastig, nu je geen augs meer hebt. De aard van de missie brengt echter met zich mee dat er wat meer nadruk ligt op Combat dan gebruikelijk. Je kunt het nog steeds voor een deel vermijden, maar het zal niet meevallen om het volledig uit de weg te gaan. Er zijn echter ook voldoende mogelijkheden voor Stealth en Hacking, en ook voor Social, zeker in het begin van de missie. Je zult wel wat meer dan gebruikelijk moeten zoeken als je gebruik wilt maken van sluiproutes.

Kun je in A Criminal Past dan niets met augmentations? Zeker wel, alleen wat minder snel en vooral wat minder gemakkelijk dan je gewend bent. Dat is precies wat A Criminal Past spannend maakt. Het is alles wat je van Mankind Divided gewend bent, maar dan met meer uitdaging. Het is de ervaring van de game, maar nu in een snelkookpan vol gevaar. Het biedt precies de uitdaging zoals hij hoort te zijn.