Het tweede dlc-pakket voor Deus Ex: Mankind Divided komt op 23 februari uit. In A Criminal Past gaan spelers terug naar een van de eerste missies die Adam Jensen voor Task Force 29 uitvoert. De dlc speelt zich dus af tussen de laatste twee games in.

Eidos Montreal-werknemer Poticha laat op Steam weten dat A Criminal Past Adam Jensen undercover in een gevangenis voor augmented criminelen moet gaan. Daar is hij op zoek naar informatie over een mede-undercoveragent die spoorloos verdwenen is. De post belooft dat Jensen voor moeilijke keuzes zal komen te staan voordat hij zijn missie kan volbrengen.

Task Force 29 is opgezet naar aanleiding van de gebeurtenissen in de vorige Deus Ex-game. De groep heeft als missie om terrorisme gepleegd door zowel voor- als tegenstanders van augmentation, het met mechanische onderdelen aanvullen van het menselijk lichaam, te bestrijden.

Hoewel de post niet specifiek over een bepaalde versie van de game spreekt, is het aannemelijk dat de dlc tegelijk op alle platformen verschijnt. De vorige dlc, System Rift, verscheen namelijk op 23 september tegelijk voor alle beschikbare platformen. De datum van 23 februari geldt waarschijnlijk dus ook voor zowel Xbox One, PlayStation 4 als Windows en Linux. Tweakers heeft van de game ook een review gemaakt.