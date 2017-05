Door Mark Hendrikman, vrijdag 12 mei 2017 17:37, 19 reacties • Feedback

Mafia III komt op vrijdag uit voor macOS. Dat maakt Aspyr, de uitgever voor de game op dat platform, bekend. Ook de drie dlc-pakketten voor het spel zijn direct verkijgbaar. De game is zowel op Steam als op de Mac App Store te koop.

Uitgever Aspyr maakte eind vorig jaar wel kenbaar dat er gewerkt werd aan een macOS-port van het spel, maar daarbij werd nog geen releasedatum bekendgemaakt. Tot zeer kort voor het vrijgeven van de macOS-versie is het bekendmaken van die datum ook uitgebleven. Niet alleen op het gebied van content is de macOS-versie gelijk aan de Windows-versie; de prijzen zijn ook gelijk.

Eigenaren van de Steam-versie van Mafia III hoeven hoogstwaarschijnlijk niet opnieuw de game te kopen als ze deze nieuwe versie zouden willen spelen. Aangezien de macOS-versie ondergebracht wordt op een en dezelfde Steam-winkelpagina, is de kans groot dat Steam simpelweg de macOS-versie van de game downloadt wanneer dat de bedoeling is.

Aspyr benadrukt dat de systeemvereisten voor Mafia III bijzonder hoog zijn. Minimaal is een AMD-videokaart met 2GB vram vereist. Nvidia-videokaarten worden op macOS helemaal niet ondersteund door Mafia III. De officieel gekwalificeerde Mac-modellen zijn Macbook Pro's van halverwege 2015 en later, iMacs van eind 2014 en later, en de nieuwste Mac Pro.