Google sluit volgend jaar QPX-api voor vluchtinformatie

Google heeft bekendgemaakt dat het zijn QPX Express-api voor vluchtinformatie volgend jaar zal stopzetten. De zoekgigant houdt de api nog tot 10 april 2018 in de lucht, maar na die datum is geen toegang meer mogelijk.

In een geüpdatete versie van zijn faq, die door een HN-gebruiker werd opgemerkt, schrijft Google dat er tot die datum ook geen nieuwe gebruikers toegang kunnen krijgen tot de api. Het bedrijf raadt huidige gebruikers aan een alternatief te vinden en meldt dat het de prijs per query met veertig procent verlaagt naar 0,02 dollar. Via de api kunnen gebruikers, bijvoorbeeld reisbureaus, informatie opvragen over vluchten in de VS en internationale vluchten.

Volgens TechCrunch wordt de api gebruikt door onder meer Bing Travel en CheapTickets. Hoeveel actieve gebruikers er precies zijn, is echter onduidelijk. In een verklaring aan de site zegt Google dat er weinig interesse meer was onder zijn partners. QPX Enterprise blijft wel bestaan, zo bevestigde het bedrijf.

Google kreeg in 2011 toestemming om ITA, een maker van vluchtinformatiesoftware waaronder QPX, over te nemen als het aan bepaalde voorwaarden voldeed. Een van die voorwaarden was dat Google de software onder redelijke voorwaarden bleef aanbieden aan bestaande en nieuwe klanten voor een periode van vijf jaar. Deze periode is nu afgelopen.