SIDN: afhankelijkheid van klein aantal partijen voor tls-certificaten is risico

De afhankelijkheid van een klein aantal partijen voor tls-certificaten is een risico voor Nederland, meent domeinuitgever SIDN. Vrijwel alle certificaten komen van vier Amerikaanse certificaatautoriteiten.

Een grotere verscheidenheid aan partijen uit diverse landen zou wenselijk zijn, zegt SIDN. "Welke problemen treden er bijvoorbeeld op wanneer Let’s Encrypt wordt getroffen door een Diginotar-achtig incident of het uitgiftesysteem van Let’s Encrypt voor langere tijd niet beschikbaar is?" vraagt onderzoeker Maarten Wullink zich af. Met een Diginotar-achtig incident verwijst hij naar de hack bij Diginotar in 2011. Daarbij verklaarden browsers certificaten van veel overheidsdiensten in een klap ongeldig, iets dat veel problemen veroorzaakte. Hoe SIDN die verscheidenheid wil bewerkstelligen, is vooralsnog onbekend.

In Nederland is Let's Encrypt marktleider volgens SIDN; 71 procent van de certificaten is van die organisatie. Dat komt vooral doordat het gratis is en verlenging automatisch gaat, waardoor het voor veel sites een aantrekkelijke partij is om een certificaat af te nemen. Sectigo, cPanel en DigiCert zijn de andere grote partijen. De enige Nederlandse partij in het rijtje is Trust Provider, dat 0,4 procent van de markt in handen heeft.