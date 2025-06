Sennheiser komt met compacte Ambeo-soundbar

Sennheiser laat op de IFA in Berlijn zijn Ambeo Soundbar Mini zien, een kleinere en goedkopere variant op de eerdere Ambeo Soundbar Plus. De luidsprekerbalk heeft dezelfde digital signal processor, maar minder ingebouwde luidsprekers en minder aansluitingen.

De Ambeo Soundbar Mini meet 70 bij 10 bij 6,5cm en beschikt over een ingebouwde D-klasseversterker, vier fullrangedrivers en twee subwoofers met een diameter van 4 inch. Net als de twee grotere soundbars in Sennheisers assortiment, de Ambeo Soundbar Plus en Ambeo Soundbar Max, kan de Ambeo Mini een virtueel 3d-geluidsbeeld creëren door geluidsgolven op de muren te laten weerkaatsen, waarbij het lijkt alsof overal in de ruimte luidsprekers staan. De soundbar is geschikt voor verschillende object based geluidsformaten, zoals Dolby Atmos, DTS:X en MPEG-H. Via de vier geïntegreerde microfoons kun je de luidsprekerbalk op de ruimte afstemmen. Die microfoons bieden ook de mogelijkheid om Alexa, de Google Assistent of Siri te gebruiken.

De Soundbar Mini beschikt over dezelfde dsp en hetzelfde besturingssysteem als de grotere soundbars van Sennheiser. Hij heeft ook dezelfde wifi- en bluetoothconnectiviteit, zodat je bijvoorbeeld streamingdiensten kunt gebruiken of vanaf een smartphone audio kunt streamen. Ten opzichte van de Ambeo Soundbar Plus heeft de Ambeo Soundbar Mini geen naar boven gerichte luidsprekers. Sennheiser heeft ook de centerspeaker weggelaten. Wie opteert voor Sennheisers kleinste soundbar, moet het ook stellen met minder connectiviteit. In tegenstelling tot het Plus-model beschikt de Soundbar Mini niet over extra HDMI-poorten, behalve die voor de tv, en ook niet over een subwoofer-out, waarmee bedraad subwoofers van andere merken kunnen worden aangesloten. Het draadloos aansluiten van Sennheisers eigen Ambeo Sub is bij de Mini wel mogelijk.

De tweede afbeelding toont de Ambeo Mini naast de eerdere soundbars van Sennheiser: de Ambeo Plus en Ambeo Max.

De Ambeo Soundbar Mini ligt vanaf 1 september in de winkels. De adviesprijs bedraagt 799 euro. Naast de nieuwe soundbar toont Sennheiser op de IFA ook een paar nieuwe kleurvarianten van de Momentum 4 Wireless-koptelefoon, die al langer werd verkocht: een donkerblauwe of 'denim'-kleurige versie, en een zwarte variant met koperkleurige accenten. Beide zijn vanaf heden beschikbaar voor 399 euro.