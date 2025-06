JBL presenteert open oortjes en zijn luidste speaker

Aan de vooravond van de IFA toont JBL in Berlijn zijn eerste open-ear earbuds, nieuwe draadloze speakers met retrodesign en een serie betaalbare koptelefoons met noisecanceling. De Harman-dochter introduceert ook zijn luidste feestspeaker.

De draadloze Soundgear Sense-oortjes, die vanaf vandaag te koop zijn voor 150 euro, hebben een open design met een haakje om de oorschelp en met luidsprekertjes die op het oor terechtkomen, maar de gehoorgang niet afsluiten. JBL maakt geen gebruik van botgeleiding, in tegenstelling tot de meeste van dit type oortjes. Volgens de fabrikant verbetert dit ontwerp de geluidskwaliteit, waarbij de vorm van de oortjes moet voorkomen dat het geluid naar buiten weglekt. Met de IP54-waterdichte oortjes wordt een losse nekband meegeleverd die op beide oortjes vastklikt. De earbuds zouden een accuduur van zes uur bieden en drie keer kunnen worden opgeladen met de meegeleverde case. De bediening verloopt via aanraking en je kunt de oortjes met twee apparaten gelijktijdig verbinden.

JBL Authentics 200, 300 en 500

Onder de naam Authentics komt JBL met een serie draadloze speakers met een retrodesign, geïnspireerd op de JBL L100-luidspreker uit de jaren zeventig. De Authentics 200 is de kleinste in de serie, voorzien van twee tweeters, een luidspreker voor de middentonen en een passieve radiator voor de bas. De Authentics 300 heeft bovendien een handvat en een accu voor acht uur luisterplezier onderweg. De Authentics 500 heeft die weer niet, maar beschikt wel over meer luidsprekers voor een krachtiger geluid, plus Dolby Atmos-ondersteuning.

Alle drie de speakers hebben wifi en bluetooth, kunnen zowel via Amazon Alexa als via de Google Assistent worden aangestuurd, hebben ondersteuning voor onder meer AirPlay, Spotify Connect en een ingebouwde Chromecast, en zijn geschikt voor de JBL One-app. De speakers kunnen bovendien aan elkaar worden gekoppeld. De Authentics 200, 300 en 500 liggen vanaf 15 september in de winkels voor respectievelijk 330, 430 en 630 euro.

JBL LIVE 770NC en 670NC

De JBL LIVE 770NC en 670NC, niet te verwarren met de TUNE 770NC en 670NC van eerder dit jaar, zijn JBL's nieuwe midrange-draadloze koptelefoons met actieve noisecanceling. De LIVE 770NC is een overearmodel; de LIVE 670NC wordt op het oor gedragen. Beide koptelefoons beschikken over 40mm-drivers en twee microfoons voor gesprekken en kunnen gelijktijdig met twee apparaten worden verbonden.

De fabrikant belooft een accuduur van vijftig uur met bluetooth en ruisonderdrukking ingeschakeld. Het duo is vanaf donderdag te koop. De LIVE 770NC kost 180 euro en de LIVE 670NC gaat voor 130 euro over de toonbank.

JBL PartyBox Ultimate

Op de locatie in Berlijn waar JBL zijn nieuwe producten liet zien, overstemde een PartyBox Ultimate regelmatig eventjes het geroezemoes in de zaal, totdat een medewerker de volumeknop haastig terugdraaide. Volgens JBL is het de luidste feestspeaker die het merk tot op heden heeft uitgebracht. Twee tweeters, twee drivers voor de middentonen en twee subwoofers met een 9"-diameter brengen het geluid voort. Blijkt het volume toch nog ontoereikend, dan kunnen eventueel meer speakers draadloos aan elkaar worden gekoppeld via bluetooth en wifi.

Bij het afspelen van muziek produceren rgb-leds achter het rooster aan de voorzijde een lichtshow, net zoals bij JBL's eerdere feestspeakers. Via de knoppen aan de bovenzijde kun je een reeks ingebouwde geluidseffecten toevoegen aan de muziek. In gitaar- en microfooningangen voor karaoke is ook voorzien. De PartyBox Ultimate is vanaf vandaag beschikbaar voor 1500 euro.