Het Taiwanese merk Gigabyte kennen we al jaren van de moederborden en videokaarten, en het merk omvat inmiddels ook randapparatuur gericht op gamers. Gigabyte bouwt ook al een tijdje laptops, maar die waren tot voor kort niet in Nederland en België te krijgen. De Gigabyte Aero-laptops van de vorige generatie waren al hier en daar verkrijgbaar en met de nieuwste Aero-reeks wil Gigabyte zijn naam vestigen tussen de gamelaptops van Acer, Alienware, Asus, BTO, Razer, MSI en Lenovo. Dat is, kortom, een hele lijst concurrenten en in deze review kijken we of de Gigabyte Aero 17 met Comet Lake H-processor en RTX 2070 Super-videokaart daartegen opgewassen is.

De Aero 17 die wij hebben getest, is voorzien van een Core i7-10875H-processor met acht cores en een GeForce RTX 2070 Super Max Q-videokaart. Snelle hardware die veel koeling nodig heeft dus, maar Gigabyte heeft het voor elkaar gekregen om die hardware in een dun jasje te steken. Dat jasje is gemaakt van metaal en plastic, en is niet al te schreeuwerig, zoals bij andere gamelaptops. De duidelijkste hint op het feit dat dit een gamelaptop is, zie je aan de achterkant. Het scherm heeft daar grote, oplichtende letters van het Aero-logo en het onderste deel van de metalen achterkant van het scherm is in verticale lijntjes geborsteld. Daaronder zitten de openingen voor de koeling van de componenten. Het geheel voelt lekker stevig aan, hoewel de smalle schermranden niet kunnen voorkomen dat er een beetje flex in het scherm zit.

In tegenstelling tot de achterkant is de binnenkant van de laptop bijna saai te noemen. Zeker als je de toetsenbordverlichting uit laat, ziet het er strak en zakelijk uit. De smalle bezels zijn tegenwoordig niet meer weg te denken op high-end laptops en hebben bovendien tot gevolg dat het formaat voor een laptop met 17,3"-scherm meevalt. Voor aansluitingen en kaartlezers geldt het tegenovergestelde, want die zien we juist van steeds meer laptops verdwijnen. Gigabyte gaat tegen die trend in en heeft de Aero 17 van veel aansluitingen voorzien, met rechts hdmi 2.0, minidisplayport 1.4, usb-c met Thunderbolt 3-ondersteuning en een gewone usb-a-aansluiting. Daarvan zitten er ook nog twee aan de linkerkant, maar eveneens een ethernetaansluiting en een kaartlezer die uhs II-kaartjes ten volle kan benutten. Tot slot zijn er nog twee jack-aansluitingen aanwezig, die bij de meeste andere laptops in één jack zijn gecombineerd. Bij gameheadsets zonder usb zijn twee jacks echter gebruikelijker. Het enige wat we eventueel nog missen aan de aansluitingen, is snellere usb-a-poorten, bijvoorbeeld voor het aansluiten van een 10Gbit/s-ssd.

Toetsenbord, touchpad en webcam

Wat aansluitingen betreft heeft de Aero 17 het dus goed voor elkaar, maar tijdens het gebruik van de laptop ergerden we ons wel aan de webcam. Die is verborgen achter een schuifje vlak bij de aan-uitknop en zit niet boven aan het scherm, wat een weinig flatteus beeld oplevert. Er zijn veel laptops die de webcam omlaag verplaatsen, zodat de bovenste schermrand mooi smal kan blijven. Wij zien echter liever een brede schermrand dan een laag geplaatste webcam. Doordat de camera niet onder in het scherm, maar op een vaste plek in de behuizing is geplaatst, kun je bovendien het beeld niet bijdraaien. Je zit dus vast aan een standpunt, hoe kort of lang je ook bent, en als je typt tijdens een vergadering, krijgt iedereen een close-up van je vingers te zien.

Het toetsenbord van de Aero 17 heeft knoppen met een klein kuiltje erin en dat tikt prettig. De hoeveelheid travel kan beter, maar is niet verkeerd en duidelijk groter dan bij veel ultrabooks. De toetsen geven een stevige feedback. Iedere toets is, vanzelfsprekend voor een gamelaptop, voorzien van rgb-leds en in de ControlCenter-software zijn kleuren en effecten in te stellen. De toetsenbordverlichting kent standaard twee standen en in een donkere omgeving zijn die allebei te fel. Gelukkig kun je de verlichting met een schuifje in de ControlCenter-software nog iets verder dimmen.

De touchpad werkt op zich prima, maar het is jammer dat de vingerafdrukscanner erin is verwerkt. Die had wat ons betreft ergens anders op de behuizing of bijvoorbeeld in de aan-uitknop mogen zitten. Zoals je mag verwachten, is de laptop van een Precision Touchpad voorzien.