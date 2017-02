Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 februari 2017 12:16, 21 reacties • Feedback

Gigabyte heeft een nieuwe laptop voor gamers aangekondigd. De Sabre 15 is een model met 15,6"-scherm, die de fabrikant met ofwel een GTX 1050 ofwel een GTX 1050 Ti levert. De laptop is van drie video-outputs voorzien.

De fabrikant levert de Sabre 17 met een Intel Core i7-7700HQ en een GeForce GTX 1050 Ti met 4GB ddr5 of een GTX 1050 met 2GB gddr5. De laptop kan maximaal 32GB ddr4 huisvesten. Het scherm is mat uitgevoerd en toont 1920x1080 pixels.

De ssd is een pci-e 3.0 x4-variant met m2-formfactor. Gigabyte levert deze in verschillende varianten, met een maximale opslagcapaciteit van 1TB. Daarnaast kan de laptop een harde schijf met maximale opslagcapaciteit van 2TB bevatten, voor een totale opslaghoeveelheid van 3TB. Het model heeft hdmi en twee mini-displayports; daarnaast is usb-c aanwezig.

Het toetsenbord is verlicht en is opgebouwd uit scissor-type toetsen met een travel van 2mm. Tijdens de CES liet Gigabyte de laptop al zien en het bedrijf liet Laptopmag toen weten dat deze in april voor een startprijs van minder dan 1000 dollar verschijnt. In het verleden kwamen veel Gigabyte-laptops niet naar de Benelux, maar bij de Aero 14 van vorig jaar is dat bijvoorbeeld wel het geval, zodat dit bij de Sabre 15 ook niet uitgesloten is.