DPG Media haalt 22 jaar oude Viva Forum toch niet offline

Het Viva Forum, dat bij het gelijknamige tijdschrift hoort, blijft toch online. Een community manager van Viva laat weten dat de hoeveelheid reacties op het besluit om te sluiten 'enorm' was en dat eigenaar DPG Media heeft besloten 'het voortbestaan van het forum te borgen'.

Oorspronkelijk zou het forum op 2 augustus van dit jaar offline gaan. De laatste editie van het bijbehorende tijdschrift komt ook op 20 juli van dit jaar uit. Het tijdschrift stamt uit 1972 en het forum zag het levenslicht in 1999. Tegenwoordig heeft het forum 2,8 miljoen gebruikers en talloze topics. De Koninklijke Bibliotheek was al begonnen met archivering van de site, zolang dat nog kon.

Het nieuws over de sluiting van het Viva-forum werd niet als positief gezien. Velen zien de site als 'cultureel erfgoed' wegens de vele posts die door de jaren heen zijn gemaakt. Zo zijn reacties van vlak na 9/11 en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh terug te vinden, tekent Trouw aan in een uitgebreid verhaal over het forum. De krant was een van de eerste die met het nieuws naar buiten kwam.

"Gezien Viva stopt als merk, werken we de komende periode uit hoe we dit het beste kunnen doen," vervolgt de community manager. Wellicht krijgt het forum dus een andere naam.