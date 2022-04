Hoe zal een historicus over vijftig of honderd jaar terugkijken op deze tijd? Door welke bronnen laat deze persoon zich informeren om een beeld te schetsen van ons leven? Uiteraard gebruikt hij of zij daar boeken, kranten, videodragers en foto’s voor. Maar om een beeld te schetsen van hoe ons leven eruit ziet, moet je ook online kijken, want daar speelt een groot deel van ons leven zich af. Een historicus moet dus kijken naar websites, weblogs en sociale media. Dat is echter nog niet zo makkelijk, want de gemiddelde webpagina is maar negentig dagen online voor hij verdwijnt of wordt aangepast.

Om historici van de toekomst een kans te geven, werkt de nationale bibliotheek KB al vijftien jaar aan een archief van ons online leven. Dat varieert van Nederlandse websites uit de tijd van Euronet en XS4ALL tot een collectie met sites die iets vertellen over hoe wij de coronapandemie hebben beleefd. Conservator digitale collecties Kees Teszelszky en collectiespecialist Peter de Bode van de KB vertellen hoe en waarom ze dat doen. “Het liefst zouden we alle websites bewaren.”