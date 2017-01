Door Mark Hendrikman, zondag 15 januari 2017 13:58, 35 reacties • Feedback

Door een lek in de website van een parkeerbedrijf vlakbij Schiphol kon een kwaadwillende gemakkelijk de reserveringsgegevens van andere klanten inzien en afdrukken. Met deze afdruk konden andermans auto's zonder problemen meegenomen worden.

De redactie van televisieprogramma Kassa kwam er dankzij een tip achter dat de reserveringsgegevens van anderen gemakkelijk in waren te zien door de url bij een reserveringspagina te veranderen. Blijkbaar stonden reserveringsnummers zonder enige wijziging in de adressen van de webpagina's. Na wijziging van het nummer kan een kopie van de reservering geprint worden, waarmee een kwaadwillende de auto van een vreemde zonder meer kon ophalen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door het feit dat het personeel van het bedrijf blijkbaar niet de identiteit van de klant verifieerde bij het afhalen van de auto.

Niet alleen de auto van een potentieel slachtoffer liep gevaar. Ook alle gegevens die komen kijken bij een dergelijke parkeerplaatsreservering konden worden ingezien wanneer een kwaadwillende van url wisselt. Kassa spreekt van persoonsgegevens, een beschrijving van de auto en de tijdsperiode van de afwezigheid van de klant. Mogelijk konden ook betaalgegevens ingezien worden, maar daar spreekt het programma niet over.

Het lek was aanwezig bij de parkeerbedrijven van Airport Parking Solutions. Dit lijkt een holdingbedrijf te zijn en in ieder geval het bedrijf VIP Parking valt hieronder. Daar heeft Kassa ook de proef op de som genomen. Het programma heeft daar driemaal auto's van anderen weten mee te nemen. De beveiligingslekken zijn inmiddels gedicht, vertelt de eigenaar van de bedrijven aan Kassa. De gegevens worden nu alleen nog per e-mail verstrekt. Ook zijn de medewerkers geïnstrueerd om daadwerkelijk op identiteiten te controleren, wat al verplicht was maar dus niet gedaan werd.

In een reactie tegenover Kassa benadrukt luchthaven Schiphol dat de bedrijven niet gelieerd zijn aan het vliegveld en het dus geen verantwoordelijkheid draagt voor de bedrijfsvoering daarvan. Bovendien biedt Schiphol zelf ook dergelijke parkeerplaatsen voor de langere termijn.