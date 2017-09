Belgisch voorstel noemt zwarte lijst en aparte dienst voor aanpak piraterij

De Belgische minister van Economische Zaken, Kris Peeters, heeft een voorstel opgesteld om illegaal downloaden terug te dringen. Daarin wordt een zwarte lijst voor websites genoemd, naast een aparte dienst voor het opsporen van filesharingsites.

VRT bericht op basis van informatie van De Standaard over de plannen en schrijft dat het om een voorstel gaat dat nog door de regering besproken moet worden. Daarmee zou Peeters wel haast willen maken. De plannen zouden ertoe dienen toegang tot illegale downloadsites moeilijker te maken. Het eerste onderdeel van het voorstel is de oprichting van een dienst binnen de federale overheidsdienst Economie, die 'piraatsites' en bijbehorende 'spiegelsites' op moet sporen.

Vervolgens zou de dienst deze pagina's offline moeten halen. Daarnaast moet er een zwarte lijst komen voor sites die inbreuken op auteursrecht faciliteren. Als een gebruiker een dergelijke site bezoekt, zou hij automatisch doorgestuurd moeten worden naar een site met legaal aanbod. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, vermeldt de berichtgeving niet. Voor een dergelijke zwarte lijst lijkt medewerking van providers noodzakelijk.

Een derde maatregel is het 'stroomlijnen' van zaken over auteursrechtinbreuk door piraterij. Deze zouden momenteel door verschillende rechtbanken worden behandeld. De nieuwe plannen wijzen daarvoor een enkele rechtbank aan; dat is de rechtbank van Koophandel in Brussel. Dit moet tot gevolg hebben dat procedures minder tijd kosten.

Volgens de Belgian Entertainment Association, de beroepsvereniging die de belangen behartigt van de muziek- games- en videosector in België, duren procedures momenteel vaak anderhalf tot twee jaar. De organisatie zegt blij te zijn met de plannen. De BEA stapte in februari naar de rechter om Proximus en Telenet piraterijsites te laten blokkeren.