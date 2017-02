Door Olaf van Miltenburg, maandag 13 februari 2017 07:48, 97 reacties • Feedback

De ict-infrastructuur van het Kadaster is niet op orde, waardoor risico bestaat op toegang door onbevoegden en onbereikbaarheid, blijkt uit interne veiligheidsrapporten van het vastgoedregister. Ook bestaat de mogelijkheid op toevoegen van onjuiste informatie.

Dat de systemen onveilig waren, blijkt al jaren bekend te zijn geweest. In 2012 waarschuwde Deloitte het management van het Kadaster hier al voor, gevolgd door KPMG in de jaren erna. Ook in het meest recente rapport van november vorig jaar, worden de problemen groot genoemd, schrijft het FD, dat de interne veiligheidsrapporten publiceert.

"Het risico bestaat dat Kadasterdiensten onveilig zijn voor klanten of informatie toegankelijk is of muteerbaar is voor personen die hier geen toegang toe mogen hebben", staat onder andere in het rapport van vorig jaar. Er worden tien veiligheidsthema's besproken met 'substantiële' en 'hoge risico's' op gebied van ict. Onder andere de dienst MijnKadaster.nl zou door jarenlang gebrek aan onderhoud niet meer voldoen.

Ook zwierven er zeker tot in 2015 onbeveiligde usb-sticks rond in de organisatie, was de infrastructuur lang niet bestand tegen ddos-aanvallen, werd er gebruikgemaakt van verouderde besturingssystemen zoals Windows Server 2003 en was de ict niet voorbereid op mobiel werken. De woordvoerder bevestigt dat de rapporten authentiek zijn en meldt dat het verbeteren van de beveiliging een 'zeer hoge prioriteit' heeft.