Door Sander van Voorst, vrijdag 13 januari 2017 18:31, 21 reacties • Feedback

De Nederlandse politie gaat zijn tien regionale eenheden uitbreiden met teams die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van internetcriminaliteit. Deze houden zich naast opsporing bezig met preventie en het signaleren van dreigingen.

Korpschef Erik Akerboom kondigt de komst van de teams aan in een interview met nu.nl en zegt dat sommige eenheden inmiddels al zijn voorzien van een dergelijk team. Hij zegt dat de taak van de eenheden vooralsnog het aanpakken van veelvoorkomende internetcriminaliteit is. In de toekomst krijgen verschillende eenheden wellicht specialistische taken toebedeeld. De teams bestaan uit tien rechercheurs die nu al binnen de politie werken. Daar komen mensen bij die beschikken over specifieke ict-kennis. Zij worden momenteel geworven, wat ook volgend jaar nog zal gebeuren.

Akerboom zegt dat forensisch onderzoek, bijvoorbeeld verhoor of een telefoontap, steeds minder oplevert. Daarom zou het belangrijk zijn om gegevens te verzamelen en deze te analyseren. Hij noemt daarbij de bestaande samenwerking met Marktplaats, waarbij personen die herhaaldelijk mensen oplichten meteen geblokkeerd kunnen worden zonder dat daar een aangifte voor nodig is. Over het door de Tweede Kamer aangenomen 'hackvoorstel' is de korpschef positief. Daarin krijgt de politie onder andere de bevoegdheid om apparaten van verdachten te hacken.

Dat binnendringen is volgens Akerboom nodig, omdat digitaal bewijsmateriaal 'met een druk op de knop verwijderd kan worden'. Omdat criminelen zich op internet kunnen verstoppen, zou het noodzakelijk zijn om nieuwe opsporingsmethodes toe te passen, aangezien de politie nu met 'de handen op de rug gebonden zit'. Hij vergelijkt het hacken van een apparaat met het binnenvallen in het huis van een verdachte. Deze bevoegdheden mogen alleen ingezet worden na toestemming van de officier van justitie en de rechter-commissaris, aldus Akerboom.

Het wetsvoorstel, waarvan nog niet zeker is of het wel door de Eerste Kamer heenkomt, leverde veel kritiek op vanuit verschillende organisaties en academici. Zij missen bijvoorbeeld waarborgen tegen het misbruik van de nieuwe bevoegdheden. Ook was er kritiek op het gebruiken van kwetsbaarheden door de politie. Door een amendement moeten kwetsbaarheden door de politie worden gemeld, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet.

Dat de politie de capaciteit mist om internetcriminaliteit aan te pakken, was ook de conclusie van een brief van twee ondernemersorganisaties. Zij stelden in november dat de Nederlandse politie kennis op dat vlak mist en dat er te weinig prioriteit aan internetcriminaliteit wordt besteed. Ook het Openbaar Ministerie zei vorig jaar capaciteit op onder andere dat vlak tekort te komen.