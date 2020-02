Tweakers Podcast #98 - Laptopverwarring, BlackBerry's lot en de iPad-tragedie

Hoe kan het dat wij in de Laptop BBG een laptop aanraden die een paar dagen later al niet meer te koop is? Om die vraag te beantwoorden, moeten we dieper ingaan op de eigenaardigheden van de laptopmarkt en dat doen we in deze aflevering met collega Jelle.

De markt voor laptops zit duidelijk anders in elkaar dan bijvoorbeeld die voor smartphones, wat erin resulteert dat er soms tientallen modellen van een enkele laptop bestaan, die allemaal nét even anders zijn. Jelle legt uit waarom en hoe je hier als consument het best mee kunt omgaan.

Verder staan we stil bij de twintigste verjaardag van de klassieker The Sims en halen we herinneringen op aan al die andere simulatieklassiekers van vroeger. Jurian blijkt zelfs anno 2020 een actieve sim te zijn in de Sims-spelwereld van zijn vriendin. Arnoud laat ons kennismaken met de tragedie van de iPad, ofwel het feit dat maximale prijzen bij apps flink lager liggen dan bij desktop/laptopsoftware en softwaregiganten daarom niet echt zijn opgestaan. Maar of dat erg is?

Ook deze week behandelen we weer een van jullie vragen, we praten over hoe de toekomst van BlackBerry eruitziet nu TCL geen telefoons meer voor ze gaat maken, en Jurian vertelt enthousiast over zijn eerste ervaring met volledig elektrische karts.

00:00 Opening

01:26 The Sims viert z'n 20e verjaardag

09:00 De tragedie van de iPad

19:49 Voor het eerst elektrisch karten

24:02 Houden BlackBerry-telefoons op te bestaan?

28:18 Worden we weleens herkend op straat?

37:09 Wat was er aan de hand met de nieuwste LBBG?

40:23 Waarom bestaan er zoveel varianten van dezelfde laptop?

46:05 Hoe ga je als laptopkoper slim te werk?

53:32 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.