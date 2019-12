'Chatapp ToTok is spionagetool van Verenigde Arabische Emiraten'

Een chatapp die met name populair is in het Midden-Oosten maar ook in de VS en Europa gebruikers heeft, blijkt een spionagetool te zijn van de Verenigde Arabische Emiraten die daarmee gebruikers kan monitoren.

Wie de app ToTok op zijn smartphone installeert geeft volgens de New York Times daarmee de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten toegang tot conversaties, locaties, afspraken, geluid en beeld op het toestel. De app heeft miljoenen downloads uit de appwinkels van Apple en Google, met name in de VAE zelf, maar ook in Europa, Afrika en Noord-Amerika. De NYT verwijst naar statistieken van onderzoeksbureau App Annie, waaruit zou blijken dat ToTok vorige week een van de populairste sociale apps van de VS was.

De krant baseert zich technische analyses en interviews met beveiligingsdeskundigen op de claim dat de maker van ToTok, Breej Holding, waarschijnlijk gelieerd is aan DarkMatter en Pax AI. DarkMatter zou een bedrijf voor cyberintelligence zijn dat onderzocht wordt door de FBI wegens criminele activiteiten en Pax AI is een bedrijf voor datamining met banden met DarkMatter. Pax AI is in hetzelfde pand in Abu Dhabi gesitueerd als de inlichtingendienst van de VAE en DarkMatter zat tot voor kort op dezelfde locatie. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden tot de conclusie zijn gekomen dat de app een spionagetool van VAE is.

De app zelf lijkt een kopie van de Chinese voip-app YeeCall te zijn, aangepast voor de Engelstalige en Arabische markt. In de Verenigde Arabische Emiraten zou de aantrekkingskracht liggen bij het feit dat functionaliteit van deze app niet geblokkeerd wordt, zoals bij WhatsApp en Skype wel het geval is. Apple en Google hebben de app inmiddels uit hun winkels verwijderd.