Vliegmaatschappij Air Europa erkent datalek van creditcardgegevens klanten

Air Europa meldt dat er bij een cyberaanval creditcardgegevens van klanten gestolen zijn. De Spaanse vliegmaatschappij raadt alle getroffen klanten in een e-mail aan om de gebruikte creditcard te annuleren en een nieuwe betaalpas aan te vragen.

Het bedrijf heeft het datalek bevestigd tegenover Reuters, maar laat niet weten om hoeveel potentiële slachtoffers het gaat. Air Europa benadrukt dat er 'geen bewijs is gevonden dat wijst op het plegen van fraude met de gegevens'. Toch wordt getroffenen aangeraden om een nieuwe creditcard aan te vragen. Ook wordt slachtoffers in de e-mail nadrukkelijk afgeraden om hun pincode aan partijen te geven die hiernaar vragen. Onder meer creditcardnummers, verloopdata en de 3-cijferige verificatiecodes op de achterkant van creditcards werden door het datalek geopenbaard.

Het is niet voor het eerst dat Air Europa betrokken is bij een dergelijk incident. In 2021 kreeg het bedrijf nog een AVG-boete van 600.000 euro voor het veel te laat melden van een datalek waarbij de creditcardgegevens van 489.000 klanten geopenbaard werden. De vliegmaatschappij lichtte de Spaanse autoriteiten na 41 dagen in over het incident, terwijl dat volgens de AVG binnen 72 uur moet gebeuren. Getroffenen werden toen ook niet over dit incident ingelicht.