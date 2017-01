Door Julian Huijbregts, dinsdag 17 januari 2017 06:00, 6 reacties • Feedback

In het afgelopen jaar zijn laptopfabrikanten de strijd aangegaan om een zo dun en licht mogelijke laptop te maken. Apple kwam met zijn vernieuwde MacBook 12", HP zette daar zijn Spectre 13 tegenover en Asus antwoordde met de ZenBook 3. Acer doet mee aan deze wedloop met de Acer Swift 7, een laptop die iets minder dan een centimeter dik is en net iets meer dan een kilo weegt. Op papier is de Swift 7 de dunste laptop, al zijn de onderlinge verschillen minimaal.

Een belangrijk verschil met de ZenBook 3 en de Spectre 13, is dat Acer heeft gekozen voor een zuinige processor met een tdp van 4,5W: de Core i5-7Y54 van de Kaby Lake-generatie. Daardoor is geen actieve koeling nodig, in tegenstelling tot de laptops van HP en Asus, die een krachtigere cpu met een tdp van 15W hebben.

Laptop Acer Swift 7 Asus Zenbook 3 HP Spectre 13 Apple MacBook Scherm 13,3"

(1920x1080) 12,5"

(1920x1080) 13,3"

(1920x1080) 12"

(2304x1440) Dikte 9,98mm 11,9mm 10,4mm 13,1mm Gewicht 1,1kg 910g 1,16kg 920g Aansluitingen 2x usb-c 1x usb-c 3x usb-c 1x usb-c Cpu Core i5- 7Y54 Core i5-7200U

Core i7-7500U Core i5-6200U

Core i7-6500U

Core i7-7500U Core m3 6Y30

Core m5 6Y54

Core m7 6Y75 Koeling Passief Actief Actief Passief Accu 41,58Wh 40Wh 38Wh 41Wh

Uiterlijk en afwerking

Net als Asus en HP heeft Acer zijn dunne laptop van een opvallend uiterlijk voorzien. De Swift 7 is in één kleurstelling te koop, met een champagnekleurige binnenkant en zwarte buitenkant. Smaken verschillen, maar we kunnen ons voorstellen dat velen een subtielere en meer zakelijke kleurstelling zoals grijs of zwart zouden prefereren. Een keuzemogelijkheid voor een andere kleurstelling hadden we in ieder geval kunnen waarderen.

De bouwkwaliteit van de dunne laptop is indrukwekkend. Acer gebruikt een metalen chassis en de aluminium behuizing is uitstekend afgewerkt. Er zijn geen scherpe hoekjes te bekennen en het geheel voelt stevig aan. Je kunt de achterkant van het scherm en de binnenkant van de behuizing met behoorlijk wat kracht indrukken zonder dat het materiaal veel meegeeft. Wel is de buitenkant van de behuizing, aan zowel de onder- als de bovenkant, enorm gevoelig voor vingerafdrukken.

Net als de andere dunne laptops van dit jaar heeft de Swift 7 enkel usb-c-aansluitingen. Dat is logisch, want de behuizing is nauwelijks hoger dan de usb-c-poort zelf. Acer geeft de laptop twee van die aansluitingen, zodat je in ieder geval kunt opladen terwijl je andere randapparatuur aangesloten hebt. De poorten maken gebruik van het usb 3.1 gen1-protocol: het voormalige usb 3.0, goed voor een maximale doorvoersnelheid van 5Gbit/s. Een van de poorten ondersteunt ook het displayport-protocol en kan dus gebruikt worden voor het aansluiten van een externe monitor. In de doos levert Acer enkel een verloopstekkertje mee van usb-c naar usb-a. Wie behoefte heeft aan bijvoorbeeld een ethernetaansluiting, zal zelf een adapter moeten aanschaffen.

Toetsenbord en touchpad

In de race om de dunste laptop heeft het toetsenbord vaak te lijden. Hoe dunner de behuizing, hoe minder ruimte er is voor een behoorlijke hoeveelheid travel. Hoewel Acer zijn Swift 7 nog ietsje dunner dan de concurrentie heeft gekregen, is het toetsenbord een stuk beter dan wat je bij de Apple MacBook en Asus Zenbook 3 krijgt. De toetsjes zijn vrij klein met veel tussenruimte, maar ze geven behoorlijk wat feedback. Het toetsenbord veert nauwelijks in tijdens het tikken, ook niet als je een zware, stevige aanslag hebt. Na enige gewenning is er goed te werken met het toetsenbord. Achtergrondverlichting voor de toetsen, iets wat je op een laptop van 1300 euro wel verwacht, ontbreekt helaas.

Acer heeft gekozen voor een extra brede Synaptics-touchpad, die zich prettig laat bedienen. De touchpad reageert snel en herkent probleemloos de veegbewegingen voor het bedienen van Windows 10. De polsdetectie werkt bovendien goed en dat is niet onbelangrijk, want tijdens het tikken ligt je handpalm vaak gedeeltelijk op de touchpad. Het indrukken levert een vrij harde klik op, die duidelijke feedback geeft. Ten opzichte van de directe concurrenten heeft de Swift 7 goede papieren in huis als het gaat om het toetsenbord en de touchpad. De toetsen van de MacBook en ZenBook 3 tikken minder prettig en hoewel de Spectre 13 ook een aardig toetsenbord heeft, werkt de touchpad van de HP-laptop minder nauwkeurig.