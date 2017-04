Door Julian Huijbregts, donderdag 6 april 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Toshiba is eind 2015 gestopt met de verkoop van consumentenlaptops in de Benelux, maar zakelijke modellen levert de fabrikant nog wel in de lage landen. De Portégé X20W is het nieuwe convertible topmodel en dit keer heeft Toshiba gekozen voor een constructie met een 360-gradenscharnier. De 12,5"-laptop kan dus als tablet gebruikt worden, maar het is niet mogelijk om het scherm van het toetsenbord te ontkoppelen, zoals dat bij voorganger Z20t wel het geval was.

Door de nieuwe constructie is het geheel nog een stuk lichter en dunner geworden. Toshiba claimt zelf dat de X20W de dunste en lichtste convertible is in het zakelijke segment. Met een dikte van 15,4mm en een gewicht van 1,1kg heeft de 2-in-1 goede papieren in huis. Dat zijn cijfers die ook voor ultrabooks niet misstaan en veel convertibles die we kennen, zijn wat dikker en/of zwaarder.

Behuizing

Het lage gewicht is te danken aan de materiaalkeuze. Toshiba heeft de matzwarte behuizing, die officieel in de kleur 'onyx blauw' is uitgevoerd, gemaakt van het lichte en sterke magnesium. De behuizing voelt stevig en hoogwaardig aan. De vormgeving is strak en sober, zoals we verwachten van een zakelijke laptop.

Het scharnier bestaat uit twee delen, waardoor aan de achterkant van de laptop ruimte is voor ventilatieroosters. De scharnieren zijn stevig, maar als je de Toshiba op schoot gebruikt en van het toetsenbord gebruikmaakt, wiebelt het scherm wat heen en weer. Op een stabiele ondergrond heb je daar minder last van. Ook kun je de X20W probleemloos en stabiel als een 'tentje' neerzetten. Als je het scherm helemaal omklapt, schakelt de 2-in-1 over naar de tabletmodus en worden het toetsenbord en de touchpad uitgeschakeld. Het geheel is zo als een tablet te gebruiken, maar in vergelijking met 'echte' tablets is hij wel wat lomp en zwaar.

De behuizing is prettig compact dankzij het 12,5"-scherm, maar niet kleiner dan bijvoorbeeld de Dell XPS 13 2-in-1. Dell gebruikt een groter 13,3"-scherm, maar dat heeft smallere schermranden. Bij de Toshiba zijn de schermranden aan de zijkant wel vrij smal, maar aan de boven- en onderkant is nog een flinke rand aanwezig. In de bovenste schermrand zit in het midden een webcam. Links daarvan is nog een camera geplaatst met daarnaast twee infraroodblasters. Hiermee is het mogelijk om in te loggen met gezichtsherkenning via Windows Hello. Na het instellen hiervan werkt dat snel en nauwkeurig.

Toetsenbord, touchpad en stylus

Als je stevig op het toetsenbord drukt, veert de behuizing in het midden een beetje in, maar tijdens het typen is dat niet echt storend. De toetsen hebben weinig travel, maar dat is niet anders dan bij andere dunne 2-in-1-laptops. In de toetsen is een klein kuiltje verwerkt, zodat je vingers er prettig op rusten. Het grootste nadeel vinden we dat de toetsen wat klein zijn uitgevoerd. Ze zijn niet vierkant, maar rechthoekig en vooral de shifttoetsen zijn klein. Met wat gewenning is het goed te doen om teksten te tikken op de X20W, maar de toetsjes blijven wat priegelig aanvoelen.

De Synaptics-touchpad is ook vrij klein, maar laat zich prettig bedienen. Het gladde oppervlak leent zich voor soepele muisbewegingen en het indrukken om te klikken gaat met duidelijke feedback, maar zonder dat het veel moeite kost. In de linkerbovenhoek is een vingerafdrukscanner verwerkt, die gebruikt kan worden om in te loggen in Windows. De scanner werkt vrijwel direct, zonder merkbare vertraging. Dat de scanner in de touchpad is verwerkt, is wel een nadeel, want op de plek waar de vingerafdrukscanner zit, werkt de touchpad niet.

Toshiba levert ook een stylus mee. Het is een vrij dikke pen, die werkt op een AAA-batterij en gebruikmaakt van Wacom-technologie. Dat houdt in dat de pen verschillende drukniveaus herkent in software die dat ondersteunt. De pen werkt prettig en nauwkeurig op het matte scherm. Je moet het pennetje wel los meenemen, want in de behuizing is geen plaats om de stylus op te bergen.

Aansluitingen

De mogelijkheden om randapparatuur aan te sluiten zijn beperkt. Links zit een usb-c-aansluiting en rechts is een reguliere usb 3.0-poort aanwezig. Op De usb-c-poort maakt gebruik van het usb 3.1 gen2-protocol en biedt ondersteuning voor thunderbolt 3. Toshiba levert een verloopje van usb-c naar hdmi mee, maar wie meer wil, zal optionele accessoires moeten aanschaffen. Een kaartlezer ontbreekt in zijn geheel.

Uitvoeringen

Toshiba levert in Nederland twee uitvoeringen van de X20W, met kleine verschillen. De 10Q- en 10P-varianten hebben beide een 256GB-ssd en 8GB ram. Het enige verschil is de gebruikte cpu; de 10Q heeft een Core i5 en de 10P beschikt over een Core i7. Bij de zuinige U-processors is het enige verschil de kloksnelheid. Beide cpu's zijn dualcores met vier threads. De fabrikant stuurde ons de 10W-uitvoering, die een 128GB-ssd heeft. Dat model komt niet als zodanig in de winkels te liggen; volgens Toshiba is het een speciaal model voor testdoeleinden. Toshiba zegt ook maatwerkmodellen te leveren aan organisaties die andere wensen hebben.