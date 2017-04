Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 11:26, 59 reacties • Feedback

Submitter: nickurt

Microsoft stopt naar verluidt met het uitbrengen van feature-updates voor vrijwel alle Lumia's die uitkwamen met Windows Phone 8.1, waaronder de Lumia 930 en 1520, en de goedkopere 435, 630 en 635. Microsoft wil de stap niet bevestigen.

Microsoft bevestigt wel tegenover ZDNet dat slechts een deel van de toestellen met Windows 10 Mobile de komende Creators Update zal krijgen, maar gaat niet in op vragen over welke toestellen de update wel of niet zullen ontvangen. ZDNet heeft een lijst online gezet van toestellen waarvan de bronnen van de site stellen dat ze de Creators Update zullen krijgen, waaronder de Lumia 950-serie, Lumia 650 en Lumia 550, naast toestellen van andere fabrikanten, als de Alcatel Idol 4s en HP Elite x3. De oudste Lumia's op de lijst zijn de 640 en 640 XL, uit de zomer van 2015.

Onder de toestellen die ontbreken in de lijst, bevinden zich de Lumia 930 uit 2014, Lumia 1520 uit 2013 en veel goedkopere modellen die Microsoft uitbracht, zoals de 430, 435, 530, 535, 630, 635, 730 en 830. De nieuwste van die toestellen kwamen iets meer dan twee jaar geleden uit. De toestellen blijven waarschijnlijk wel beveiligingspatches ontvangen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Microsoft vlak voor het uitkomen van een grote update aankondigt de ondersteuning te stoppen voor een groot aantal toestellen. Vorig jaar gebeurde hetzelfde, toen ineens bleek dat Windows 10 Mobile niet zou uitkomen voor onder meer de Lumia 920 en 520. Veel van de toestellen waarvan ZDNet claimt dat de ondersteuning zal stoppen, kunnen de Creators Update draaien als de gebruiker zich aanmeldt als Windows Insider om previews van updates te ontvangen.