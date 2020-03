Unisoc presenteert 5g-soc die op 6nm met euv wordt gemaakt

De Chinese chipontwerper Unisoc heeft zijn Tiger T7520-soc aangekondigd. De chip heeft een ingebouwde 5g-modem met ondersteuning voor sub-6GHz-frequenties. De octacore heeft vier ARM Cortex-A76-cores, vier Cortex-A55-cores en een Mali-G57-gpu.

Volgens Unisoc kan de T7520-soc overweg met 2g- tot en met 5g-netwerken en is de maximale snelheid 3,25Gbit/s. Het bedrijf laat de soc produceren op een 6nm-procedé met euv. Bij welke chipfabrikant dat gebeurt, is niet bekend. Zowel TSMC als Samsung heeft een 6nm-euv-procedé.

In de T7520-soc zit ook een npu voor ai-berekeningen en volgens de maker kan de chip beelden van 100-megapixelcamera's verwerken. Ook ondersteunt de soc beeldschermen met een verversingssnelheid van 120Hz en het is mogelijk om 4k-resoluties weer te geven met hdr10+. Unisoc voorziet de T7520 van een secure element voor beveiliging.

In welke apparaten de nieuwe soc terechtkomt, is nog niet bekend. De T7520 is de tweede 5g-soc van het bedrijf. Eerder werd al de Tiger T7510 aangekondigd. Die wordt gemaakt op 12nm en komt terecht in de Hisense F50 5G-smartphone voor de Chinese markt.

De soc's van Unisoc vonden tot nu toe vooral hun weg naar smartphones voor de Aziatische markt, maar Archos bracht vorig jaar een aantal budgetmodellen met Unisoc-soc's uit in Europa. Unisoc is onderdeel van het Chinese Tsinghua Unigroup, een groot chipbedrijf waarin de Chinese staat een meerderheidsbelang heeft en veel geld investeert.