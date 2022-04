Harvest Moon kent een lange en niet geheel rimpelloze geschiedenis. De serie bestaat al sinds 1996, maar sinds 2014 is Harvest Moon in handen van uitgever Natsume en dat heeft de reputatie van de serie geen goed gedaan. De vijf games die sindsdien verschenen, waren wat saai en zagen er iets te goedkoop uit. Daar probeert Natsume verandering in te brengen met Harvest Moon: One World, dat is verschenen voor de Nintendo Switch en PlayStation 4 en nog gaat verschijnen voor de Xbox One. Wij speelden de versie voor de Switch.

Met One World breekt Natsume eindelijk een beetje met de traditie en probeert het de serie een nieuwe impuls te geven. Om te beginnen zit er meer verhaal in de game. Dat verhaal is niet al te ingewikkeld, maar het doet de game wel goed. Het draait om de Harvest Goddess. Die is op mysterieuze wijze verdwenen en met haar is ook de kennis over de meeste gewassen weg. De spelwereld staat er dus niet best voor. Mensen en beesten hebben weinig te eten en vooral weinig variatie in hun voedsel.

Red de Harvest Goddess

Gelukkig kun jij helpen. In typisch Japanse stijl ben jij een jonge avonturier (m/v) die de wereld kan redden. Je hebt een kleine magische gave: je kunt als enige de Wisps zien, de kleine zwevende onderdanen die de Harvest Goddess heeft achtergelaten. De Goddess heeft de kennis van de vele verschillende gewassen meegegeven aan deze Wisps. Elke Wisp draagt één zaadje bij zich en omdat alleen jij de wezentjes kunt zien, ben jij ook de enige die de zaden in ontvangst kan nemen.

Zo verzamel je dus zaden, die je vervolgens kunt planten op je boerderij. Want uiteraard is dat deel van de game gebleven: je start in Harvest Moon een boerderij die je draaiende moet zien te houden. Je hebt een huis met een bed waar je 's nachts uit kunt rusten van de werkzaamheden, en een schuur voor je vee. Daarnaast heb je een akker die verdeeld is in keurige, kleine vierkantjes, elk goed voor één gewas. Als je daar een zaadje in plant dat je van een Wisp hebt ontvangen, gaat het betreffende gewas er groeien. Voordat je het kunt planten, moet je het vierkantje eerst nog schoffelen en nadat je het geplant hebt, dien je het water te geven. Een paar dagen lang. Hoeveel dagen? Dat hangt af van het gewas. Als het gewas eenmaal rijp is, kun je het plukken.