Net als ieder jaar was er op de afgelopen GamesCom een Holland Pavilion, waar kleine Nederlandse ontwikkelaars zich met steun van de Dutch Game Association mogen tonen aan een groot internationaal publiek. Ooit zagen we er een demo van Handsome Henk, de eerste game van het toen nog piepjonge en piepkleine RageSquid. Piepjong is de studio inmiddels niet meer, maar klein nog wel. RageSquid werkt inmiddels aan een nieuwe game, die heel anders lijkt dan Handsome Henk maar toch overeenkomsten vertoont. De game heet Descenders en draait om het zo snel mogelijk van een berg af scheuren. Op een fiets.

Handsome Henk is een game waarin je een heel klein mannetje speelt die in een enorme huiskamer van A naar B moet zien te komen. Het leuke is dat hij daarbij met regelmaat enorme glijbanen tegenkomt, net als de achtbanen van een pretpark. Daar stort Henk zich met gevaar voor eigen leven en onder invloed van realistische physics vanaf. Het was het leukste onderdeel van de game, en nu ook precies het onderdeel dat de basis vormt van Descenders. Dat afdalen is dus de rode draad, alleen is de omgeving dit keer compleet anders. Hier heb je geen huiskamer, maar een kilometers groot open landschap dat je volledig kunt verkennen. Op je BMX, want dat is je vaste vervoermiddel in de game. Je kunt wel van je fiets af, maar als dat gebeurt is het een teken dat er iets mis is gegaan. Als alles goed gaat, blijf je dus een BMX tussen je benen houden.

Rogue

Descenders is een 'roguelike' game, wat wil zeggen dat je de vier gebieden waaruit de game bestaat achter elkaar uit zult moeten spelen. Je kunt pas aan de tweede wereld beginnen als je de eerste hebt afgerond door de enorme jump aan het einde van de baan te halen. Pas als je heelhuids de finish van de tweede wereld hebt bereikt, kun je de derde wereld betreden. Omdat het best pittig is om op die manier het einde van de game te halen, heeft RageSquid bepaalde shortcuts ingebouwd, die je gaandeweg leert kennen. Als je vaker speelt, leer je hoe je via een verkorte weg van de eerste naar de tweede wereld komt, en zo verder.

Descenders.