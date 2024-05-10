Inleiding

Nog geen enkel taalmodel heeft goed geantwoord op mijn openingszin. Ik vraag altijd om de songtekst 'Frisse morgen in Parijs' correct af te maken. De taalmodellen, hoe geavanceerd ook, komen dan met bloemrijke scènes in de Franse hoofdstad met de Eiffeltoren en croissantjes, maar ze zien iets over het hoofd wat een mens, zo verwacht ik, wel snel zal zien; die woorden vormen het begin van het liedje Parijs van Kenny B. Er is een reden dat ik denk aan dat nummer, want het refrein begint met 'praat Nederlands met me', wat taalmodellen wel kunnen, maar relatief beperkt doen. Dat is ook logisch, want veel taalmodellen zijn getraind op vooral Engelstalige teksten. Neem nu het relatief nieuwe Llama 3 van Meta, dat de basis wordt voor AI in WhatsApp en Instagram. Ongeveer 95 procent van de trainingsdata is Engelstalig. Logisch dus dat Llama 3 niet zo goed is in Nederlands als in Engels. Taalmodellen zijn vaak goed in zaken vertalen, maar hoe zit het met het praten vanuit de cultuur? Het is voor een AI-chatbot makkelijk om Engelstalige teksten te vertalen, maar het wordt pas echt Nederlands of Vlaams als het getraind is op teksten uit de lage landen. In die trainingsdata zit immers niet alleen taal, maar is stiekem ook cultuur verscholen. Tijd dus om aan de slag te gaan met enkele varianten van Nederlandstalige modellen. Is het beter en leuker om te kletsen met een Nederlandstalig model dan om te chatten met een Amerikaans large language model? Afbeelding bovenaan en op frontpage: Dall-E met prompt 'een Nederlandstalig taalmodel met een mix van typisch Nederlandse en Vlaamse elementen'

Het waarom van een Nederlands taalmodel

ChatGPT, zeker met GPT-4, is prima in staat om Nederlands te spreken en, zoals we later zullen zien, kan het ook best goed omgaan met vragen over de Nederlandse cultuur. Waarom hebben we dan een open Nederlandstalig taalmodel nodig? Logo GEITje Die vraag heb ik gesteld aan de ontwikkelaars die erbij betrokken zijn. Edwin Rijgersberg, op Tweakers E_Rijgersberg, is de maker van Neerlands eerste open taalmodel GEITje. Het is een taalmodel met zeven miljard parameters en is daarmee niet klein of groot. Echt kleine taalmodellen hebben enkele miljarden parameters en de echt grote komen tot honderden miljarden. Rijgersberg noemt onder meer als redenen dat OpenAI, de maker van ChatGPT, niet zo open is en dat veel mensen nu eenmaal geen data willen, kunnen of mogen delen met dat Amerikaanse bedrijf. Bovendien kon het, zegt hij, en is het als project natuurlijk leerzaam. Bram Vanroy van GEITje Ultra vindt het belangrijk om het Nederlands te steunen. GEITje Ultra is een doorgetrainde variant van GEITje. "Je kunt je erbij neerleggen dat taaltechnologie voornamelijk krachtig is in het Engels en die tools dan maar in het Engels gebruiken, maar is zulke taalverarming echt waar we naartoe willen? Ik streef ernaar om taaltechnologie zoveel mogelijk ook in het Nederlands beschikbaar te maken, omdat ook wij de kans moeten krijgen om deze krachtige technologie in onze eigen taal te gebruiken." Logo GEITje Ultra Vanroy zegt dat GEITje Ultra vooral voortkwam uit een verlangen om meer met Nederlands te werken. "Ik werk al sinds 2019 als corecontributor mee aan verschillende opensourcerepository's van Hugging Face, waarmee LLM's getraind of gefinetuned kunnen worden. Al snel kwam ik, zoals anderen, tot het besef dat de vooruitgang van LLM's, specifiek generatieve LLM's, heel erg op het Engels gericht is, en daar wilde ik verandering in brengen. In eerste instantie werkte ik op datasets om modellen te leren chatten; die bestonden namelijk nog niet voor het Nederlands. Ik probeerde ook Llama-2 aan te passen aan het Nederlands, maar gegeven de beperkte data en servercapaciteit die ik tot mijn beschikking had, was dat geen groot succes. Toch was dat een belangrijke stap, denk of hoop ik, om de community te motiveren om verder te werken op Nederlandstalige LLM's. Niet veel later bracht Edwin Rijgersberg GEITje uit, een aanpassing van Mistral. We hebben erg veel te danken aan Edwin, want dit model maakte duidelijk wat mogelijk is voor het Nederlands." Die Nederlandse context is belangrijk om Nederlandse gebruikers te snappen, zegt Rijgersberg. "Het alleen een beetje spreken is niet genoeg, dat merk je wel bij bepaalde toepassingen. Een van de voorbeelden in de demo-interface van GEITje-chat is een prompt waarin ik vraag om een nieuwsartikel samen te vatten. Dat artikel gaat over de ACM die boetes oplegt aan een wortelkartel, maar nergens wordt uitgelegd wat de ACM precies is. Toch kan GEITje dan in de samenvatting uitleggen dat het de Autoriteit Consument en Markt betreft. Dat soort kennis kan er alleen in komen door op Nederlandstalige teksten te trainen."

GEITje en GEITje Ultra

GEITje is technisch een variant op Mistral 7B, doorgetraind op Nederlandstalige teksten van Het Nederlandse Gigacorpus en Madlad-400, een webcrawl gebaseerd op CommonCrawl. Trainen gebeurde volgens Rijgersberg vervolgens in drie dagen. Dat gebeurde op een machine in de Lambda Labs-cloud met acht Nvidia H100 80GB-gpu's. Nvidia H100 GEITje Ultra kwam er met hulp van het Nederlandse Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV. "Daarom genereerde ik veel extra data van hoge kwaliteit, trainde GEITje verder op de nieuwe instructies en aligneerde het daarbovenop nog eens met voorkeursdata om het beter af te stemmen op de verwachtingen die we hebben van een goede assistent. De data is synthetisch aangemaakt, dat wil zeggen dat je een andere LLM gebruikt om nieuwe data te maken. Menige tweaker zal hier al snel kritiek op hebben en ik was hier eerst ook sceptisch over. Empirisch onderzoek toont echter dat dit best goed werkt; kijk bijvoorbeeld naar de phi-modellen of de Cosmopedia-dataset. Dankzij het UWV, via Michiel Buisman, kon ik hiervoor GPT-4 via Azure gebruiken. Tijdens het proces van datacreatie en GEITje Ultra trainen heb ik zelf heel wat geleerd, maar belangrijker: de nieuwe datasets en de modellen zijn openbaar, zodat iedereen de kans krijgt om ermee aan de slag te gaan." Die data bestaat vooral uit gesprekken. "Met de nieuwe instructiedatasets heb ik GEITje dan verder getraind om het 'te leren spreken', ook wel supervised finetuning genoemd, of preciezer: instruction of chat tuning. Instructiedata bestaat namelijk uit voorbeeldinstructies van een gebruiker en een antwoord van een assistent, en eventueel een systeemboodschap. Door op deze data te trainen leert GEITje dan hoe een gesprek er eigenlijk uitziet. Dan weet het ook dat als een gebruiker een vraag stelt, het hierop moet antwoorden. De dataset, UltraChat Dutch, bestaat uit ongeveer 200.000 van deze gesprekken. Ik vond het belangrijk dat het model met verschillende soorten gebruikers kan omgaan om zo het gebruiksgemak en de toegankelijkheid te verhogen, dus de data is zo gemaakt dat de gebruikersvragen die erin staan, van verschillende personages lijken te komen. Dat zijn mensen die een taal leren, iemand die van details houdt of kinderen die een wat gemakkelijkere uitleg nodig hebben. Zo leert het model dus generaliseren om een goede assistent te zijn voor verschillende soorten gebruikers die elk andere verwachtingen hebben." GEITje Ultra stelt zich voor en doet dat niet heel bescheiden. Daarna volgt Direct Preference Optimisation. Dat gebeurde met hulp van antwoorden van GPT-4 van OpenAI. "Hierbij bestaat je dataset uit een prompt, een goed antwoord en een slecht antwoord. Het model zal hierdoor leren het goede antwoord te verkiezen en het slechte antwoord te vermijden. Hiervoor heb ik een dataset van ongeveer 50.000 samples gemaakt: Ultra Feedback Dutch, waarbij een GPT-4-antwoord het goede antwoord was en de antwoorden van het originele GEITje-model het slechte. Hoewel dat een naïeve benadering is, valt niet te ontkennen dat GPT-4 enorm krachtig is, ook in het Nederlands, en dat het niet onredelijk is om aan te nemen dat de GPT-4 antwoorden correcter zijn dan die van het originele GEITje. Daarnaast zitten er sterke contentfilters in GPT-4; die zorgen ervoor dat we ongewenste output best goed vermijden. Merk op dat we deze dataset na de release van GEITje Ultra verder hebben verfijnd dankzij een communityeffort om de antwoorden een score te geven en enkel goede antwoorden te behouden, en door niet enkel voor GPT-4 als goed antwoord te kiezen." Behalve GEITje en GEITje Ultra is er ook Llama 3 Dutch. Dat laatste gebruikte de voorkeursdata van GEITje Ultra, maar baseert zich op LLama 3 van Meta. In plaats van DPO gebruikte het Odds Ratio Preference Optimisation, een optimalisatietechniek zoals DPO, en gebruikte het QLoRA voor finetuning.

Zelf een Nederlandstalig taalmodel draaien

Wat willen we? Kletsen met taalmodellen! Waar willen we dat? Liefst lokaal natuurlijk! Een lokaal taalmodel op een lokale machine, dat is een ideale combinatie. En het kan ook, mits je er de hardware voor hebt. Iedereen met een game-pc zit goed, maar ook met een stevige laptop kun je al een beetje uit de voeten. Verwacht geen wonderen van de snelheid, maar dan ben je er zeker van dat er geen letter van je data internet op gaat. Daarvoor zijn allerlei manieren en die kun je allemaal proberen. Ik ging aan de slag met het programma Ollama, omdat dat ook het bouwen van aangepaste gepersonaliseerde chatbots mogelijk maakt. De naam komt vermoedelijk van Llama van Meta, het taalmodel dat zal verschijnen in WhatsApp en Instagram. Om het programma een beetje te leren kennen, begon ik met het installeren van Llama 3. Llama 3 is, zo bleek al snel, niet heel goed in Nederlands. Engels spreekt het natuurlijk wel prima, maar in het Nederlands zitten er voortdurend Engelse woorden in between. En zodra de chatbot de kans krijgt, switcht hij naar English. Standaard noemt Ollama in de lijst ondersteunde modellen geen modellen die vooral op Nederlandse teksten zijn getraind. Toch kun je GEITje en GEITje Ultra in Ollama draaien. Met Llama 3 Dutch kan dat vooralsnog niet. Het lokaal draaien van taalmodellen is natuurlijk een waar konijnenhol waar je zo diep in kunt duiken als je wil. Ik had een visuele interface kunnen maken voor Ollama, maar besloot om eerst te kijken of ik inhoudelijk leuke chatbots kon bouwen met GEITje Ultra. Mijn eerste poging was AInoud, inderdaad mijn naam met de r vervangen door een hoofdletter I. Het is gewoon GEITje Ultra, maar dan met een makkelijkere naam en een kleine aanpassing in de instructie, namelijk dat hij mocht zeggen dat de naam van mijn naam is afgeleid. Dat aanpassen doe je door middel van een ‘modelfile’. Daarin stel je dingen in als de temperatuur, dus hoe zeker het model is van het volgende woord om het te mogen invoegen. Een hogere temperatuur leidt tot meer ‘creativiteit’ in de antwoorden, maar werkt soms ook bevreemdend. Ik heb AInoud gevraagd zichzelf voor te stellen en daar kwam dit antwoord uit: “AInoud, een geavanceerde AI met het vermogen om menselijke taal te begrijpen en te produceren met een geëvolueerde leerstructuur en capaciteit voor natuurlijk taalbegrip, waardoor ik een intelligente gesprekspartner en hulpbron ben voor uiteenlopende onderwerpen.” Waarvan akte. Daarnaast kun je instructies ingeven, waarbij je dus bij de prompt meegeeft dat de chatbot moet antwoorden in een bepaalde rol. Het voorbeeld van Ollama is Mario uit Mario Bros, waarbij die er voortdurend dingen als ‘let’s a-go’ tussendoor gooit. Die personalisatie kun je best ver doorvoeren. Met stevige aanpassingen aan de modelfile heb ik geprobeerd om het taalgebruik van mijn zoon na te bootsen. Dat lukte goed, inclusief zijn neiging om telkens te benadrukken dat hij een puber is, maar andere varianten bleken minder goed te werken. Een ‘rickroll’-bot die altijd antwoordt met een deel van de songtekst van Never Gonna Give You Up, bleek niet te functioneren. Op mijn werklaptop, voorzien van een Intel Core i7-10850H en Nvidia Quadro T2000 Max-Q met 16GB geheugen, komt het taalmodel met antwoorden met een snelheid van een paar woorden per seconde. Dat is niet heel snel, maar wel net werkbaar als je daarnaast nog andere dingen doet. Llama 3 bleek soms veel sneller dan GEITje, maar het verschilt per prompt en soms is GEITje juist de snelste. Taalmodellen zijn geen feitenmachines. Toch is het leuk om te kijken hoe ze hallucineren op dezelfde temperatuur van 0,2. Bij de feitelijke vraag wat de top vijf was van het Eurovisie Songfestival in 1974, kwamen ze met heel verschillende antwoorden. Zo kwam GEITje met Tu te reconnaîtras als winnaar voor Luxemburg, maar dat was in 1973 en de uitvoerende artiest klopte niet. ABBA, de daadwerkelijke winnaar, kwam niet voor in de top vijf. Llama 3 had de winnaar wel goed, maar kwam voor de rest ook met niet-bestaande inzendingen of inzendingen die een andere uitvoerende artiest hadden of van een ander land waren. Wat ook opvalt, is dat de modellen niet altijd goed lijken te luisteren naar de prompts. Ze houden zich niet altijd aan opdrachten over bijvoorbeeld de lengte van het antwoord of welke informatie daar wel of niet in moet staan. GEITje Ultra heeft in de instructie staan dat Vanroy, onderzoeker aan de KU Leuven, het model heeft getraind. Je zou denken dat het geen invloed heeft, maar dat is wel zo. Bij de vraag 'wat is onze hoofdstad', komt de onaangepaste versie met Brussel, terwijl de door mij aangepaste variant, zonder vermelding van de KU Leuven, met Amsterdam op de proppen komt. Een typisch geval waarbij de instructie de bias in het antwoord kan wijzigen. Mijn favoriete variant is 'mand', een variant die, net als de man van de meme van jaren geleden, de instructie heeft gekregen om kort en bondig te antwoorden. GEITje Ultra heeft van zichzelf de neiging om enorm uit te weiden in antwoorden. Er zijn natuurlijk veel meer tools om taalmodellen lokaal te draaien. Vanroy raadt zelf LM Studio aan, dat standaard een visuele interface is en dus toegankelijker is. Zo zijn er ongetwijfeld nog meer programma's die ditzelfde doel dienen. LM Studio

Vergelijking: GPT-4, GEITje Ultra en Nederlandstalige Llama 3

Behalve de Llama 3 van Meta zelf verscheen onlangs op AI-modelsite HuggingFace een Nederlandstalige versie van dat model gepubliceerd door ReBatch. Die is mede getraind op basis van de voorkeursdata van GEITje Ultra, dus goed mee te nemen voor een vergelijking met ChatGPT op basis van GPT-4. Deze vergelijking is simpel; we gaan prompts invoeren die leunen op Nederlandse culturele elementen en kijken hoe de diverse modellen reageren. In sommige gevallen is het antwoord iets ingekort om het beter in de tabel te laten passen, maar nergens is de inhoud van het antwoord gewijzigd. GEITje Ultra heeft een ingebouwde Belgische bias, dus dat kreeg telkens de instructie mee dat het ging om Nederland, waar dat relevant is. Nederlandse taalmodellen GPT-4 Llama 3 Dutch GEITje Ultra Wat voor hapjes serveer ik op een kringverjaardag die ik zo traditioneel mogelijk wil vieren? Beperk je antwoord tot drie hapjes Voor een traditionele Nederlandse kringverjaardag kun je de volgende drie hapjes serveren: Blokjes kaas en worst: Dit is een klassieker. Je kunt verschillende soorten kaas zoals Gouda, Edammer of een oude kaas snijden in kleine blokjes. Combineer dit met plakjes worst zoals leverworst, grillworst of rookworst. Serveer met mosterd of een andere passende dip. Bitterballen: Deze gefrituurde ragoutballetjes zijn niet weg te denken bij een Nederlandse verjaardag. Ze zijn warm het lekkerst en worden traditioneel geserveerd met mosterd. Gevulde eieren: Kook eieren hard, halveer ze, haal het eigeel eruit en prak dit fijn met mayonaise, mosterd, peper, en zout. Vul de halve eieren weer met dit mengsel. Je kunt ze garneren met wat paprikapoeder of bieslook voor extra smaak en kleur. Voor een traditionele kringverjaardag zijn er een aantal typische hapjes die je kunt serveren. Hier zijn drie ideeën voor traditionele hapjes die je op een kringverjaardag kunt serveren: Kippenpootjes met mayonaise en pindakaas: Dit is een klassieke snack die vaak wordt geserveerd op feestjes. Kippenpootjes zijn eenvoudig te maken en kunnen worden voorbereid in grote hoeveelheden. Serveer ze met een dip van mayonaise en pindakaas voor een extra smaak. Gegrilde kippenwings met BBQ-saus: Gegrilde kippenwings zijn altijd populair en kunnen gemakkelijk worden gemaakt in een oven of op een barbecue. Serveer ze met een heerlijke BBQ-saus voor een extra kick. Gebakken aardappelwafels met kaas: Gebakken aardappelwafels zijn een geweldige snack die je gemakkelijk kunt maken en die altijd populair zijn. Serveer ze met een kaas zoals cheddar of gouda voor een extra smaak. Voor een traditioneel kringverjaardagsfeestje dat gericht is op eenvoud en klassieke smaken, kunt u de volgende drie hapjes serveren: 1. **Kroketten of bitterballen** – Een echte Nederlandse klassieker die vaak op feestjes wordt geserveerd en gemakkelijk vooraf klaar te maken is. 2. **Poffertjes** – Een warme, zoete lekkernij die vaak in Nederland wordt gegeten en makkelijk met poedersuiker of stroop wordt geserveerd. 3. **Stroopwafels** – Een kant-en-klare traktatie die mensen vaak associëren met Nederland en die uitstekend als een zoet tussendoortje of afscheid kan dienen. Afbeelding: Dall-E Deze prompt vraagt natuurlijk om kaas en worst, en GPT-4 komt daar inderdaad mee aanzetten. Ook met bitterballen en gevulde eieren kun je een prima kringverjaardag vieren. Llama 3 Dutch suggereert kippenpootjes met mayonaise en pindakaas; die is duidelijk op andere kringverjaardagen geweest dan ik. Ook de bewoording 'kippenwings' valt hier op. Een kringverjaardag van hapjes voorzien kun je prima aan GEITje overlaten, want met bitterballen, poffertjes en stroopwafels maak je zeker vrienden en het is heel Nederlands, al is de associatie tussen poffertjes en een kringverjaardag minder duidelijk. We blijven nog even bij een verjaardag, want hoe begroet je de moeder van een vriend op een verjaardag? Een hand, een knuffel of meerdere zoenen? Dit is uiteraard situatieafhankelijk, maar toch verwachten we van een Nederlands taalmodel de opmerking dat begroeten met drie zoenen typisch Nederlands is. Nederlandse taalmodellen GPT-4 Llama 3 Dutch GEITje Ultra Ik kom op de verjaardag van een vriend de moeder van die vriend tegen. Hoe begroet ik haar, met een hand, een knuffel, een zoen of meerdere zoenen? Bij het begroeten van de moeder van een vriend op een verjaardag hangt de keuze van begroeting sterk af van de mate van formaliteit en persoonlijke relatie die je met haar hebt. Hier zijn een paar richtlijnen die je kunt overwegen: Een handdruk: Dit is een veilige en formele manier van begroeten. Een zoen of meerdere zoenen: In veel Nederlandse contexten is het gebruikelijk om bekenden met drie zoenen (rechts-links-rechts) op de wang te begroeten. Een knuffel: Dit is meer persoonlijk en wordt meestal gereserveerd voor mensen die je goed kent en met wie je een warme relatie hebt. Als je twijfelt, kun je het beste de situatie even aankijken als je binnenkomt of haar reactie afwachten om te zien hoe zij anderen begroet. Dat kan een goede indicator zijn van wat zij gepast vindt. Het is altijd een beetje lastig om een algemeen antwoord te geven op hoe je iemand moet begroeten, omdat het afhangt van de situatie, de relatie en de persoonlijke voorkeuren. Echter, hier zijn algemene richtlijnen die je kunt volgen: Handschudden: Dit is een traditionele manier om iemand te begroeten, vooral als je een zakelijke of professionele relatie hebt. Het is een formeel en respectvolle manier om te beginnen. Knuffel: Als je een goede vriend of familieleden bent, is een knuffel een geweldige manier om je begroeting te laten zien. Dit is vaak een warme en intieme manier om te beginnen. Zoenen: Als je een goede vriend of familieleder bent, kan een zoen ook een geweldige begroeting zijn. Meerdere zoenen: Als je een goede vriend of familieleder bent en je wilt een extra warme begroeting geven, kun je meerdere zoenen geven. Dit is een teken van extra genegenheid en aandacht. Het is altijd het beste om te kijken naar de situatie en de persoon die je begroet. Als je twijfelt, begin dan met een handschudden en kijk naar de reactie van de persoon. Ze zal je waarschijnlijk laten weten hoe ze het prettigst begroet worden. Het is belangrijk om respectvol te zijn en te luisteren naar wat de ander comfortabel vindt. Dus, pas je begroeting aan aan de situatie en de persoon die je begroet. In Nederland wordt een moeder traditioneel hartelijk begroet, maar de manier waarop dit gebeurt kan variëren afhankelijk van de persoonlijke relatie tussen u en de moeder van uw vriend. 1. **Hand schudden (een hand)** - Dit is een formele en respectvolle manier van begroeten. 2. **Een knuffel (een zoen)** - Een knuffel is vaak informeel en wordt gewaardeerd als een teken van genegenheid en warmte. 3. **Een zoen (of twee, of drie, of meer)** - Een zoen is de meest persoonlijke en hartelijke begroeting tussen vrienden en familieleden, en kan variëren van een simpele zoen op de wang tot meerdere

zoenen op de wang of zelfs op de mond, afhankelijk van uw relatie en de gebruikelijke omgangsvormen in de cultuur van uw vriend. Het is belangrijk om te letten op non-verbale signalen en respectvolle grenzen. Als u niet zeker weet wat gepast is voor de moeder van uw vriend, kunt u het beste de ontvangende partij een zoen of

hand geven op de manier die zij prefereert. Als u twijfelt of de moeder van uw vriend zou u een hand schudden, kunt u altijd informeren hoe zij het prettigst vindt begroet te worden. De antwoorden komen overeen en volgen in sterke mate de prompt. Alle drie beoordelen ze de hand als formeelste manier van begroeten en dat is juist, maar het onderscheid tussen een knuffel en zoenen is cultureel minder duidelijk. Zijn meerdere zoenen een 'teken van extra genegenheid', zoals Llama 3 Dutch zegt? Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen; ik zou dat niet per se zo zien. Wel benadrukken alle drie de modellen dat het afhangt van de situatie, waarbij GEITje Ultra nog even benoemt dat het ook afhangt van de cultuur. Nu is het tijd om eens te vragen wat de diverse modellen weten van min of meer Hollandse zaken zoals de fiets. Nederlandse taalmodellen GPT-4 Llama 3 Dutch GEITje Ultra Wat doen Duitsers op Nederlandse stranden volgens Nederlanders? Volgens een veelgehoorde grap zeggen Nederlanders vaak dat Duitsers kuilen graven op de Nederlandse stranden.

(This content may violate our usage policies) Duitsers worden vaak geassocieerd met het maken van lawaai op Nederlandse stranden, vooral tijdens de zomermaanden. Dit komt omdat Duitsland een buurland is en veel Duitsers in de zomer naar Nederland komen voor vakantie. Ze worden vaak beschreven als "strandklootjes" of "strandklootjes" omdat ze vaak grote groepen vormen en veel lawaai maken. Dit is een stereotypisch beeld dat vaak wordt gebruikt in Nederlandse volksverhalen en humor, maar het is belangrijk om te onthouden dat het een algemeen beeld is en niet altijd waar is voor alle Duitsers of hun gedrag op het strand. Zonnebaden Hoewel GEITje Ultra hier zeker een antwoord heeft gegeven dat feitelijk waar is, is GPT-4 hier degene die duidelijk de inburgeringscursus heeft gehaald. ChatGPT meldt er nog wel even bij dat het mogelijk tegen de voorwaarden is om zulke stereotyperende dingen te zeggen, maar geeft wel antwoord. Llama 3 Dutch komt met een wollig antwoord dat niet echt blijk geeft van veel begrip van waar de vraag naar verwijst. Nederlandse taalmodellen GPT-4 Llama 3 Dutch GEITje Ultra Waar stop je de jus als je stamppot eet? Je mag één plek noemen In een kuiltje. Als je stamppot eet, is het gebruikelijk om de jus of de saus die bij de stamppot hoort, op de stamppot te serveren. Dit kan zowel een traditionele jus zijn als een speciale saus die bij de stamppot past. Het is een persoonlijke voorkeur waar je de jus of saus op de stamppot serveert, maar het is typisch om de jus of saus op de stamppot te doen voordat je begint te eten. Dit zorgt ervoor dat de smaken goed mengen en de stamppot lekker smaakt. Het is dus niet zozeer een plek waar je de jus of saus zou "stoppen", maar meer een manier van serveren. Aan de zijkant van het bord, of indien men het gezellig maakt met zijn vieren of meer, in het midden van de tafel Weer doet GPT-4 het hier het best, want hoewel je kunt debatteren over wat het beste antwoord is, is 'in een kuiltje' het antwoord dat het meest blijk geeft van begrip van de Nederlandse eetcultuur. Llama 3 Dutch komt weer met een wollig antwoord dat op zich niet incorrect is. GEITje Ultra suggereert om de jus op het midden van de tafel te leggen. Nederlandse taalmodellen GPT-4 Llama 3 Dutch GEITje Ultra Wat is een stationsfiets? Een "stationsfiets" is een term die in Nederland vaak gebruikt wordt om een eenvoudige, vaak wat oudere fiets te beschrijven die gebruikt wordt voor korte afstanden, zoals van huis naar het treinstation. Deze fietsen zijn meestal niet erg duur en hoeven niet in perfecte staat te zijn, omdat ze vaak buiten aan fietsenrekken bij stations worden achtergelaten en daardoor meer blootgesteld zijn aan diefstal en weersomstandigheden. De stationsfiets is typisch robuust en functioneel, met weinig luxe toevoegingen of accessoires die gestolen kunnen worden. Het belangrijkste is dat hij betrouwbaar is en geschikt voor dagelijks gebruik voor korte ritten. Het gebruik van een stationsfiets is een praktische oplossing voor mensen die het openbaar vervoer nemen en een deel van hun reis met de fiets afleggen. Een stationsfiets is een specifiek type fiets dat vaak wordt gebruikt in stedelijke gebieden en bij stations. Het is ontworpen om gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden, en vaak beschikt het over een aantal kenmerken die het geschikt maken voor dagelijks gebruik en voor de eindbestemming van veel fietsers: Eenvoudig te gebruiken Standaard uitvoering Draagbaar Veiligheid Duurzaam Eenvoudig te onderhouden Stationsfietsen zijn vaak te vinden bij stations, maar ook in stedelijke gebieden waar fietsen als vervoermiddel populair is. Ze zijn een goede optie voor mensen die dagelijks naar het werk of andere bestemmingen fietsen, omdat ze gemakkelijk te gebruiken, te onderhouden en te vervoeren zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat de specifieke kenmerken van een stationsfiets kunnen variëren afhankelijk van de fabrikant en het model. IEen stationsfiets, ook wel een "racks" genoemd, is een type fiets dat specifiek ontworpen is voor dagelijks gebruik, met name in stedelijke omgevingen waar gemakkelijk parkeren belangrijk is.

Kenmerken van een stationsfiets zijn onder andere: 1. **Stabiel Frame**: 2. **Dubbele Voorvork**: 3. **Staal of Aluminium**: 4. **Achterdrager**: 5. **Kettingslot**: 6. **Afneembaar Zadel**: 7. **Eenvoudige Versnellingen**: 8. **Reflecterende Accenten**: 9. **Handremmen**: 10. **Simpel Ontwerp**: De stationsfiets is dus ontworpen om praktisch en duurzaam te zijn voor alledaags gebruik in steden, met nadruk op gebruiksvriendelijkheid en eenvoud. Dall-E: stationsfiets Als het gaat om het begrijpen van de stationsfiets zijn de Nederlande modellen uitvoeriger in de omschrijving, maar GPT-4 treft de kern. Het is vaak een oudere fiets, zodat je hem bij het station kunt laten staan, waar fietsen gestolen kunnen worden en vaak buiten staan in de regen. Hoewel Llama en GEITje geen afbeeldingen kunnen maken, kan GPT-4 dat natuurlijk wel via Dall-E. Ik heb dus ook even gevraagd om een stationsfiets voor te stellen en eerlijk is eerlijk: de weergave van de fiets is niet verkeerd. Het zou ook heel mooi zijn als je je fiets inderdaad op het perron kon neerzetten. Als je, net als ik, weleens net op tijd op het station bent, scheelt dat toch weer een paar minuten lopen van het fietsenrek naar het perron. Nederlandse taalmodellen GPT-4 Llama 3 Dutch GEITje Ultra Ik ga carnaval vieren in Bergen op Zoom. Wat trek ik aan? Carnaval in Bergen op Zoom, bekend onder de naam "Vastenavend", heeft een unieke en rijke traditie. Het is belangrijk om je kleding aan te passen aan deze lokale gebruiken als je deelneemt aan de festiviteiten daar. Boerenkiel of boerenzakdoek: Een traditionele boerenkiel is een veelgezien kledingstuk tijdens de Vastenavend. Deze donkerblauwe of zwarte jassen zijn vaak versierd met insignes en emblemen die te maken hebben met Bergen op Zoom of carnaval in het algemeen. Een rode boerenzakdoek rond de nek is ook een populaire keuze. Dweil: De term 'dweil' verwijst niet alleen naar het rondzwerven van kroeg naar kroeg, maar ook naar de outfit die men draagt. Veel mensen kiezen voor kleurrijke en creatieve kostuums die vaak handgemaakt zijn. Dit kan variëren van eenvoudige grappige outfits tot meer complexe en thematische kostuums. Hoed of muts: Een opvallende hoed of muts is essentieel. Deze zijn vaak kleurrijk en kunnen versierd zijn met bloemen, linten, of andere decoraties. Het dragen van een hoed draagt bij aan de feestelijke en vrolijke sfeer. Accessoires: Gebruik accessoires om je outfit compleet te maken. Denk aan lange kralenkettingen, opvallende broches, en andere feestelijke items. De lokale traditie van het gebruik van 'knoopkes' (kleine, vaak zelfgemaakte badges) om uit te delen of te ruilen, kan ook een leuke toevoeging zijn aan je kleding. Bereid je voor op een feestelijke en kleurrijke ervaring en zorg dat je kleding zowel comfortabel als uitbundig is, aangepast aan het unieke karakter van de Vastenavend in Bergen op Zoom. Veel plezier tijdens het carnaval! Carnaval in Bergen op Zoom is een feest dat bekend staat om zijn kleurrijke en uitbundige atmosfeer. Kleuren en kostuums: Carnaval is een feest van kleur, dus het is aan te raden om te gaan in kleurrijke kleding. Populaire thema's zijn vaak kostuums, zoals prinsessen, prinsen, sprookjesfiguren, of kostuums gebaseerd op populaire televisie- of filmfiguren. Kleding met maskers: Maskers zijn een essentieel onderdeel van Carnaval en zijn een geweldige manier om je aan te sluiten bij de sfeer. Je kunt kiezen voor een klassiek masker of een creatief en uniek ontwerp. Kleding met bellen: Bellen zijn ook een traditioneel onderdeel van Carnaval en zijn een geweldige manier om jezelf te laten horen tijdens het feest. Je kunt bellen dragen als een sieraad of als onderdeel van je kostuum. Kleding met veren: Veren zijn ook een populaire keuze voor Carnaval. Je kunt veren dragen als een sieraad of als onderdeel van je kostuum. Kleding met glitter en schittering: Glitter en schittering zijn ook essentieel voor Carnaval. Je kunt glitterkleding dragen of glitter toevoegen aan je kleding om jezelf te laten opvallen. Traditionele Nederlandse kleding: Als je een meer authentieke kijk wilt op Carnaval, kun je kiezen voor traditionele Nederlandse kleding zoals een volksdracht of een Hollandse kostuum. Vergeet niet om een paar goede schoenen of laarzen te dragen, aangezien het feest vaak plaatsvindt in de winter en het kan nat of modderig zijn. Geniet van het feest en laat jezelf leiden door de sfeer! Carnaval in Bergen op Zoom, ook bekend als de "Blauwe Stad", is een evenement dat bekendstaat om zijn kleurrijke en vaak creatieve kostuums. Hier zijn enkele suggesties: 1. **Carnavalskostuum**: Veel mensen kiezen voor een klassiek carnavalskostuum met kleurrijke pakken of outfits met maskers en accessoires die vaak geassocieerd worden met feesten en vieringen. 2. **Thema**: Je kunt ook kiezen voor een kostuum gebaseerd op een specifiek thema of een karakter uit een boek, film, of een ander cultureel element. 3. **Traditionele Bergen op Zoom Carnavalskleding**: Als je op zoek bent naar iets typisch voor het gebied, kun je een kostuum met een knipoog naar de lokale tradities en geschiedenis van de stad

overwegen, zoals kledij die geïnspireerd is op de Blauwe Vrouw of de historische klederdracht. 4. **Duurzame Kleding**: Steeds meer mensen kiezen voor duurzame of zelfgemaakte kostuums, die milieuvriendelijker zijn en je zelf uniek maakt. 5. **Accessoires**: Of je nu kiest voor een compleet kostuum of voor enkele accessoires, zoals een hoed, een sjerp, of glitter en pailletten, accessoires kunnen je outfit echt afmaken. Veel plezier bij het voorbereiden van je outfit voor Carnaval in Bergen op Zoom! Carnavallen in Bergen op Zoom kun je het best doen met GPT-4. Llama 3 Dutch en GEITje komen beide met solide tips, maar die zijn niet of nauwelijks aangepast aan de lokale situatie in Bergen op Zoom. Dat geldt wel voor de tips van GPT-4, dat onder meer de jas en de zakdoek noemt die in Bergen op Zoom gemeengoed zijn. Nederlandse taalmodellen GPT-4 Llama 3 Dutch GEITje Ultra Ik ga carnaval vieren in Vlaanderen. Waar zijn de beste carnavalsfestijnen? Carnaval vieren in Vlaanderen is een fantastische ervaring met tal van opties, afhankelijk van wat voor soort sfeer en activiteiten je zoekt. Hier zijn enkele van de bekendste carnavalsfestijnen in Vlaanderen: Aalst Carnaval – Dit is een van de beroemdste carnavalsfeesten in België en is zelfs erkend door UNESCO als een Meesterwerk van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid. Het staat bekend om zijn satirische praalwagens, uitbundige kostuums en de algemene feestvreugde die drie dagen duurt. Carnaval van Binche – Hoewel dit in Wallonië is, is het zo beroemd dat veel mensen uit Vlaanderen en andere delen van België hierheen trekken. Het hoogtepunt van dit festival zijn de Gilles, die opgezwollen kostuums dragen en met sinaasappels naar de menigte gooien. Oilsjt Carnaval (Aalst) – Deze variant van het Aalst Carnaval is specifiek gericht op de lokale tradities en is bekend om zijn unieke vieringen en expressies van de lokale cultuur. Halle Carnaval – Een iets kleiner, maar zeer hartelijk en gezinsvriendelijk carnaval. Het is bekend om zijn prachtige bloemenwagens en de nacht van de lichtjes waarbij de hele parade prachtig verlicht is. Carnaval van Maldegem – Dit carnaval staat bekend om zijn kleurrijke parades en het betrekken van de gemeenschap bij de festiviteiten. Carnaval van Lommel – Dit carnaval biedt een geweldige mix van traditionele festiviteiten en moderne carnavalscultuur, met veel aandacht voor kinderactiviteiten. Duitsers worden vaak geas Vlaanderen staat bekend om zijn uitbundige carnavalsfeesten, en elk jaar worden er verschillende carnavalsfestijen gevierd. Hier zijn enkele van de beste carnavalsfestijnen in Vlaanderen: Carnaval van Binche: Dit is misschien wel het meest beroemde carnaval in Vlaanderen en staat bekend om zijn "Gilles", mannen die gekleed zijn in witte kleding met rode mutsen en die met stokken en trommels door de straten dansen. Het carnaval van Binche vindt plaats in het begin van februari. Carnaval van Aalst: Dit is een van de grootste en meest beroemde carnavalsfestijnen in Vlaanderen. Het carnaval van Aalst staat bekend om zijn "Ommegang", een parade van carnavalsfiguren en -groepen die door de straten van Aalst marcheren. Het carnaval van Aalst vindt plaats in het midden van februari. Carnaval van Brugge: Brugge is een van de oudste steden van Vlaanderen en heeft een rijke geschiedenis van carnavalsvieringen. Het carnaval van Brugge staat bekend om zijn "Zwarte Zaterdag", een feestdag waarbij de stad volledig in zwart gekleurd is. Het carnaval van Brugge vindt plaats in het begin van februari. Carnaval van Oostende: Oostende is een badplaats aan de kust van Vlaanderen en heeft een levendig carnaval. Het carnaval van Oostende staat bekend om zijn "Kleurenfeest", een parade van carnavalsfiguren en -groepen die door de straten van Oostende marcheren. Het carnaval van Oostende vindt plaats in het midden van februari. Carnaval van Mechelen: Mechelen is een stad in het hart van Vlaanderen en heeft een rijke geschiedenis van carnavalsvieringen. Het carnaval van Mechelen staat bekend om zijn "Kleurenfeest", een parade van carnavalsfiguren en -groepen die door de straten van Mechelen marcheren. Het carnaval van Mechelen vindt plaats in het midden van februari. Carnaval van Antwerpen: Antwerpen is een van de grootste steden van Vlaanderen en heeft een rijke geschiedenis van carnavalsvieringen. Het carnaval van Antwerpen staat bekend om zijn "Kleurenfeest", een parade van carnavalsfiguren en -groepen die door de straten van Antwerpen marcheren. Het carnaval van Antwerpen vindt plaats in het midden van februari. 1. **Aalst** – Bekend om zijn Carnaval, een van de grootste volksfeesten ter wereld, met de historische "Gilles" parade die ieder jaar op de zondag na Aswoensdag plaatsvindt. 2. **Brugge** – De "Heilig Bloedprocessie" op Wapenstilstandsdag, die ook kan worden gezien als een soort carnavalsviering met een historische optocht. 3. **Mechelen** – De "Oudejaarstoet" in Mechelen is een van de grootste in Europa, met praalwagens en muziek die tot het einde van het jaar doorlopen. 4. **Antwerpen** – De stad kent de "Sterrenwacht", een groot carnavalsbal dat wordt gehouden in de Grote Markt. 5. **Gent** – In Gent vindt de "Gentse Feesten" plaats, waarbij carnaval slechts één aspect is van een uitgebreide viering die een week duurt en verschillende culturele evenementen omvat. Deze steden bieden elk een unieke ervaring tijdens carnaval, van het kleurrijke Aalst tot de historische pracht van Brugge en Antwerpen, tot de allesomvattende festiviteiten in Gent. Hoe zit dat in Vlaanderen? Als echt Vlaams taalmodel moet je natuurlijk Aalst noemen, als bekendste carnavalfestijn van het land. Dat doen alle modellen dus ook keurig. Voor de rest zijn ze duidelijk dronken, want GPT-4 komt met twee keer Aalst, Llama3 heeft het over een ons niet bekende Zwarte Zaterdag in Brugge en de Gentse Feesten bestaan wel, maar hebben niets te maken met carnaval en zijn in de zomer. Nederlandse taalmodellen GPT-4 Llama 3 Dutch GEITje Ultra Wat moet ik meenemen als ik spullen wil verkopen op de vrijmarkt op Koningsdag? Als je spullen wilt verkopen op de vrijmarkt tijdens Koningsdag, is het handig om goed voorbereid te zijn. Hier is een lijst van essentiële zaken die je mee moet nemen: Kleed of tafel: Neem een groot kleed of een opvouwbare tafel mee om je spullen op uit te stallen. Een kleed is traditioneel en makkelijk uit te rollen op een stukje grond. Prijskaartjes en stift: Zorg voor prijskaartjes of stickers en een stift om prijzen duidelijk op je spullen aan te geven. Dit maakt het voor kopers makkelijker om te beslissen zonder dat ze elke keer om de prijs moeten vragen. Wisselgeld: Zorg voor voldoende wisselgeld in kleinere coupures. Veel mensen betalen met contant geld en het is handig als je gepast kunt teruggeven. Verpakkingsmaterialen: Neem tassen, dozen of kranten mee om de verkochte spullen in te pakken. Dit is vooral handig voor breekbare items. Comfortabele stoelen: Aangezien je waarschijnlijk lange tijd zult zitten, neem comfortabele stoelen mee. Bescherming tegen het weer: Afhankelijk van de weersvoorspelling, neem zonbescherming (zoals een pet of zonnebrandcrème) en/of regenbescherming (zoals een paraplu of een zeil) mee. Eten en drinken: Het is belangrijk om snacks en voldoende water mee te nemen, vooral als je de hele dag op de markt bent. Mobiel pinapparaat of QR-codes voor betaalapps: Steeds meer mensen betalen liever digitaal. Overweeg om een mobiel pinapparaat mee te nemen of bereid QR-codes voor voor betaalapps zoals Tikkie. Entertainment: Neem iets mee om jezelf te vermaken tijdens minder drukke momenten, zoals een boek of spelletjes. Promotiemateriaal: Als je regelmatig verkoopt of een specifieke dienst promoot, neem dan visitekaartjes of flyers mee. Als je spullen wilt verkopen op de vrijmarkt op Koningsdag, moet je een aantal dingen meenemen om een succesvolle dag te hebben. Hier is een lijst met items die je zou kunnen meenemen: Producten: Zorg ervoor dat je een verscheidenheid aan producten meeneemt die je denkt dat mensen zullen kopen. Dit kan van kleding tot speelgoed, boeken, eten en drank zijn. Prijslijsten: Zorg ervoor dat je prijslijsten hebt voor elk product. Dit helpt je om snel te kunnen prijzen en verkoopkansen te benutten. Verkoopmaterialen: Neem verkoopmaterialen mee zoals reclameborden, prijzen, en eventueel een verkoopstandaard of -tent als je dat wilt. Verkooptechnieken: Leer hoe je effectief kunt verkopen. Wees vriendelijk, maar niet te agressief, en wees bereid om te onderhandelen. Wisselgeld: Zorg ervoor dat je genoeg wisselgeld bij je hebt voor kleine transacties. Kleding: Draag kleding die comfortabel is en die je kunt combineren met verschillende outfits afhankelijk van de weersomstandigheden. Water en eten: Neem water en eventueel een lichte lunch of snack mee om jezelf te voeden en te hydrateren. Zonnebrandcrème en hoed: Zorg voor bescherming tegen de zon, vooral als het een warme dag is. Warme kleding: Neem een warme jas of sjaal mee voor het geval het 's avonds of 's ochtends koud wordt. Handdoek en toilettas: Zorg voor een handdoek en toilettas voor persoonlijke hygiëne. Verzekering: Overweeg om een verzekering te nemen voor je spullen, vooral als je waardevolle of kostbare items meeneemt. Mobiele telefoon: Een mobiele telefoon kan nuttig zijn voor contact met klanten, het nemen van foto's en het delen van informatie. Klantenservice: Zorg voor een klantenservice die klanten kan helpen met vragen en problemen. Marketingmaterialen: Overweeg om flyers of andere promotiematerialen mee te nemen om je aanwezigheid te promoten. Veiligheid: Zorg voor een veilige omgeving door bijvoorbeeld een bewaker in te huren of een veiligheidsplan te hebben. Tijd: Plan je tijd zorgvuldig zodat je genoeg tijd hebt om te verkopen en jezelf te ontspannen. Flexibiliteit: Wees flexibel met je prijzen en producten, en reageer op de vraag van de markt. Een goede stemming: Zorg dat je een goede stemming hebt en dat je enthousiast bent om te verkopen. Als je van plan bent om spullen te verkopen op de vrijmarkt tijdens Koningsdag, zijn er verschillende zaken die je kunt meenemen om je voor te bereiden en ervoor te zorgen dat je een succesvolle dag

hebt: 1. **Kraam of Tafel**: Als je een plekje hebt op de vrijmarkt, zorg dan dat je een kraam of tafel hebt die groot genoeg is voor je spullen. E 2. **Voorraad**: Bepaal wat je wilt verkopen en zorg dat je genoeg items hebt om uit te kiezen. 3. **Prijsstelling**: Bepaal wat de prijzen zijn voor je artikelen. Dit moet redelijk zijn en aantrekkelijk voor potentiële kopers, maar ook winstgevend voor jou. 4. **Promotiematerialen**: Voorzie reclameborden of -spandoeken om je kraam of tafel te promoten. 5. **Weersbestendige Materialen**: Neem weerbestendige kleding en beschermende materialen mee, zoals een afdak of een regenhoes voor je spullen. 6. **Muntjes**: Zorg dat je voldoende muntjes in huis hebt voor wisselgeld. 7. **Geldkistje**: Neem een veilige plek voor je munten en eventuele contanten. Overweeg ook een pinapparaat als je grote bedragen verwacht en veiligheid belangrijk vindt. 8. **Verpakkingsmaterialen**: Denk aan tassen of zakjes om je producten te verpakken en eventueel een prijskaartje te kunnen bevestigen. 9. **Duidelijke Prijsstickers**: Zorg ervoor dat elke verkoopbaar product voorzien is van een duidelijk zichtbare prijssticker of -label. 10. **Souvenirs**: Als je naast reguliere spullen ook oranje-gerelateerde items verkoopt, zoals oranje versieringen, kan dit bijdragen aan de feestelijke sfeer en meer bezoekers naar je kraam

trekken. 11. **Persoonlijke Verkoop**: Bereid je voor op een dag van sociaal contact met potentiële klanten. Het is ook slim om van tevoren een lijstje te maken met vragen die je kunt stellen om gesprekken

te starten en de verkoop te stimuleren. 12. **Water en Snacks**: Neem iets te drinken en een snack voor jezelf mee, want het kan een lange dag zijn. 13. **Smartphone of Camera**: Om foto's te maken van je producten of om klanten te fotograferen die je kraam bezoeken, wat kan helpen bij mond-tot-mondreclame. 14. **Afvalzakken**: Zorg dat je een container bij je hebt om je verpakkingsmateriaal en eventueel restanten aan het eind van de dag mee te kunnen nemen. 15. **Voorbereiding en Opruimen**: Wees voorbereid om na de vrijmarkt alles netjes te kunnen opruimen en schoon achter te laten. Met deze spullen en voorbereidingen vergroot je de kans om succesvol te zijn op de vrijmarkt tijdens Koningsdag. Veel plezier! Al deze antwoorden zijn op minst deels bruikbaar. Praktisch gezien is GPT-4 ijzersterk, onder meer met de suggestie om QR-codes voor te bereiden voor betalingen. Llama 3 Dutch heeft een uitgebreide rij met goede en minder goede suggesties, maar sluit af met 'een goede stemming', wat toch wel een leuke toevoeging is. GEITje drukt de gebruiker op het hart om toch ook echt op te ruimen, wat ook een prima toevoeging is.

Tot slot