Frans lagerhuis stemt unaniem voor leeftijdsverificatieplicht pornosites

Het Franse lagerhuis heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd waarin pornosites verplicht worden om de leeftijd van een bezoeker te verifiëren. De sites mogen zelf bepalen hoe ze dat precies doen. Een voorstel vanuit de regering is om creditcardgegevens te gebruiken.

De Franse telecomautoriteit CSA krijgt volgens het voorstel de macht om bedrijven te inspecteren en sancties op te leggen als ze niet aan de wet voldoen. Een van de opties daarin is het blokkeren van een site op nationaal niveau. De wet is er nog net niet definitief doorheen: het hogerhuis moet er nu nog over stemmen, maar Politico schrijft dat de sterke verwachting is dat het wetsvoorstel daar zonder problemen doorheen gaat komen.

Hoewel het beperken van toegang tot pornografie tot volwassenen niet echt een onderwerp is waar men verdeeld over is, geldt dat niet voor hoe dat doel bereikt moet worden. Het voorstel om creditcardgegevens te gebruiken zou dat doel weliswaar bereiken, maar er kleven twee nadelen aan: niet iedereen heeft een creditcard en het overhandigen van deze gevoelige gegevens is niet zonder risico's. Als een site gebrekkige beveiliging heeft, ligt niet alleen het feit dat een persoon de site bezoekt op straat, maar mogelijk ook zijn creditcarddata.

Het Verenigd Koninkrijk heeft ook jarenlang geworsteld met leeftijdsverficatie op pornosites. Die plannen riepen weerstand op bij onder andere privacydeskundigen en de technische invoering bleek lastig. Mede hierdoor werd de invoering meerdere keren uitgesteld, totdat het schip definitief strandde in oktober van vorig jaar. In Australië is men nog met het idee bezig.