'Invoering 'sleepwet' wordt uitgesteld door vertraging bij toezichtscommissie'

Volgens meerdere kranten schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer dat de invoering van de sleepwet wordt uitgesteld, omdat het langer duurt om de leden van de toetsingscommissie te installeren. De invoering wordt uitgesteld tot 1 mei.

De nieuwe wet zou oorspronkelijk op 1 januari ingaan, maar onder andere NRC meldt dat het selecteren, aannemen en screenen van de drie leden van de toetsingscommissie meer tijd in beslag neemt dan aanvankelijk werd gedacht. In deze commissie moeten drie oud-rechters zitting nemen die toezicht moeten houden op het handelen van de inlichtingendiensten. Het is onduidelijk waarom dit proces van het kiezen van de leden van de toetsingscommissie langer duurt.

Dit uitstel heeft waarschijnlijk niets te maken met het mogelijke op handen zijnde referendum over de sleepwet, oftwel de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Woensdag vanaf 10.00 uur maakt de Kiesraad in een openbare zitting bekend of er daadwerkelijk een referendum over de wet komt. Volgens de initiatiefnemers van het referendum zijn er nu ruim 407.000 handtekeningen binnen voor de aanvraag van een raadgevend referendum. In principe zijn er 300.000 nodig voor een succesvolle aanvraag.

Onlangs gaf CDA-leider Sybrand Buma nog aan dat wat hem betreft de sleepnet hoe dan ook moet worden ingevoerd, ook al zou er in het mogelijke referendum een nee uit de bus komen. Buma vindt het raadgevend referendum een 'rest uit het verleden'. Naast het negeren van de uitslag van het aankomend referendum, vinden er als het aan het CDA ligt in de toekomst geen referenda meer plaats; de nieuwe regeringscoalitie heeft het voornemen om de wet op het raadgevend referendum af te schaffen.

Kamerlid Verhoeven van D66 zei eerder in een reactie op Buma dat hij vindt dat de politiek moet afwachten wat de uitkomst van het referendum is, en dan pas een verstandige afweging kan maken. D66-leider Pechtold wil volgens de NOS ook nog niet vooruit lopen op de vraag wat er moet gebeuren als de meerderheid nee zegt, maar hij zei wel het volgende: "als het een nee wordt en die gevolgd wordt, betekent dat dat deze wet weg is". Daarbij zei hij echter dat dit betekent dat de veiligheidsdiensten 'niet kunnen worden bekabeld' en dat acht hij in deze tijd ondenkbaar. D66 heeft als enige regeringspartij tegen de sleepwet gestemd.

De wet, ook wel de 'aftapwet' genoemd, werd op 11 juli door de Eerste Kamer aangenomen. Daaraan ging een lange behandeling vooraf. De regeling breidt de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingendiensten uit, zodat zij bijvoorbeeld ongericht mogen tappen op de kabel.