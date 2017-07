Gerucht: Microsoft gaat duizenden mensen ontslaan bij reorganisatie

Microsoft zou van plan zijn om een nieuwe reorganisatie door te voeren om zich meer op clouddiensten te kunnen richten. Door de plannen zouden 'duizenden' banen op de tocht staan, vooral bij de marketing- en salesafdelingen.

Microsoft zou de reorganisatie deze week wereldkundig willen maken, meldt Bloomberg. De plannen zouden wereldwijd impact hebben en vooral bij de sales- en marketingafdelingen zouden banen geschrapt worden. Volgens Bloomberg zijn verkopers van Microsoft getraind om software voor desktops en servers aan de man te brengen, maar het concern zou zich meer op de afname van clouddiensten willen richten, onder andere om Amazon te beconcurreren.

De reorganisatie treft 'duizenden' banen, heeft TechCrunch van zijn bronnen gehoord. Microsofts fiscale jaar eindigt vrijdag. In het verleden was die datum aanleiding voor het concern om reorganisaties aan te kondigen. Vorig jaar meldde Microsoft toen 2850 banen te schrappen, waarvan 900 bij de salesafdeling. Microsoft heeft in de afgelopen jaren al verschillende reorganisaties doorgevoerd, waarbij duizenden banen geschrapt zijn.